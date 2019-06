Go Ahead Eagles definitief niet verder met elf spelers

Van de meeste spelers was het contract in maart al formeel opgezegd. Toen wees de club erop dat in een later stadium mogelijk alsnog gesproken zou worden over een nieuwe verbintenis, maar dat gaat voor deze spelers dus niet meer gebeuren.



Van Lelieveld was dat al eerder duidelijk; de rechtsback werd voor één seizoen gehuurd van Vitesse. Sam Beukema en Jarno van den Bos mogen vanwege een verminderde kans op speeltijd vertrekken, maar krijgen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de mogelijkheid om mee te blijven trainen met de eerste selectie.

De club uit Deventer is nog wel in gesprek met Roland Baas, Paco van Moorsel, Istvan Bakx en Gino Bosz over een nieuw contract.