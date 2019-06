BMW's, kunst, theater en natuur

Boskindmiddag Salland

Kom vrijdag naar Buitencentrum Sallandse Heuvelrug voor de Boskindmiddag. Hier kunnen kinderen de ruimte en de vrijheid ervaren van het bos. Ontdekken en spelen met de natuur. Doe je mee? We gaan een middag leven als in de Oertijd en zoals de natuurvolkeren van nu nog steeds dagelijks doen! Zij weten precies wat ze uit de natuur kunnen gebruiken om dingen van te maken en natuurlijk ook te eten.

Boskindmiddag (Foto: Staatsbosbeheer)

Stipwerkdag

Zin om iets meer te weten over het Staphorster Stipwerk? Dat kan op zaterdag op de Stipwerkdag in Staphorst. Je krijgt uitleg over het stipwerk, maar kunt ook zelf iets stippen. Op deze dag presenteren diverse Stipwerk drukkers traditioneel en modern stipwerk.

Staphorster Stipwerk (Foto: RTVOost)

Rembrandt Fiësta

Vrijdag en zaterdag ontmoeten culturen uit alle continenten elkaar in Almelo op dit festival aan Rembrandtlaan. Het festival start vrijdag met een Vliegerfestival. Wat is de betekenis, de plek van het vliegeren in de uiteenlopende landen? Zaterdag weer veel verrassende onderdelen zoals de Rembrandtschildertjes, de hapjesmarkt, diverse muziekgroepen met muziek uit o.a. West Afrika, Duitsland en dansgroepen uit Polen en Armenië. Dompel je lekker onder in deze smeltkroes van culturen!

Multiculturele markt (Foto: RTV Oost / G.J. Tichelaar)

BMW Clubs

Zondag is het zover. Dan wordt Deventer bedolven onder de BMW's. Van oud naar nieuw, motor of auto. De omliggende dealers SIMAKO-BDM en Dusseldorp BMW werken hier aan mee. En KOED BMW is aanwezig. Voor jong en oud is er genoeg te zien. Er is een springkussen voor de kleintjes en een loterij voor de volwassenen. De opbrengst gaat naar het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam.

BMW Isetta (Foto: Pixabay)

Scholtenhagenfestival

Zondag is het Scholtenhagenpark in Haaksbergen weer decor van het Scholtenhagen Festival. Kunst, muziek en theater zullen het park weer vullen met het door de Lions Club georganiseerde festival. Het festival is óók de start van de Week van de Amateurkunst in Haaksbergen. Om 12.00 uur is de opening van de WAK-week. Daarna wordt het programma vervolgd door de optredens van verschillende bekende en minder bekende artiesten en jong talent. Er zijn leuke kraampjes en veel activiteiten voor kids!

Scholtenhagen Festival (Foto: Pixabay)

