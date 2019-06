Olst-Wijhe verbiedt het oplaten van ballonnen

Ballonnen en resten daarvan die in de natuur terechtkomen, brengen ernstige schade toe aan dieren, natuur en milieu. Het materiaal van de ballonnen breekt niet af in het milieu en dieren kunnen de resten aanzien voor voedsel met alle gevolgen van dien. Ook kunnen dieren verstrikt raken in de linten die soms aan ballonnen hangen.

Burgemeester Ton Strien: "Helaas zien we nog regelmatig zwerfafval. Ook van ballonnen. Er zijn mooie initiatieven in onze kernen om zwerfafval op te ruimen. Dat juichen we toe. We moeten geen afval op straat of in de natuur achter willen laten, niet in Olst-Wijhe, maar ook elders niet. Ballonnen komen na het oplaten uiteindelijk ergens terecht, in het plantsoen, het weiland of in het water. Dat is schadelijk voor de natuur en de dieren. Dat wil toch niemand?"

"Ik heb het vroeger natuurlijk zelf ook gedaan, maar het is niet meer van deze tijd. Daarom ben ik blij dat de gemeenteraad besloten heeft om het oplaten van ballonnen niet langer toe te staan."