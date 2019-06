Hengevelder 'experimenteert' met hennep: OM eist tien maanden celstraf

Ruim 1000 hennepstekken, twee kilo henneptoppen en ruim 700 gram speed; het was een flinke drugsvondst afgelopen februari op het Hengeveldse platteland. Tegen de huurder van de plattelandswoning is vandaag 10 maanden celstraf geëist.

De man erkent dat de gevonden drugs van hem is. "Die henneptoppen en speed waren voor eigen gebruik", zegt hij. Volgens zijn advocaat was het een voorraadje voor zijn vriendengroep van een man of vijf. "Die 2 kilo henneptoppen kon ik voor een zacht prijsje overnemen", zegt de verdachte. "Er zaten zaadjes tussen en er zat een raar smaakje aan. Ik vond dat niet erg, maar de coffeeshops wilden het spul niet hebben."

Eerste kweek

Over de 1000 hennepstekjes in de schuur achter het huis zegt hij: "Dat was een experiment. Het was de bedoeling om ze te gaan verkopen, maar dat is er nooit van gekomen." De politie deed er een inval na een anonieme melding en een warmtemeting. Naast de drugs vonden agenten ook nog meerdere stiletto's en een ploertendoder.

In het huis lagen ook duizenden zakjes en zogenoemde ponypacks om drugs in te verpakken. "Die had de vorige eigenaar achtergelaten", zegt de verdachte. "Die kerel had een growshop of zoiets. En ik vond het zonde om nieuwe spullen zomaar weg te gooien."

Koffiekopjes

Het Openbaar Ministerie en de rechters hadden vragen over eventuele drugshandel. Maar daar is geen bewijs voor te vinden, behalve dat er een flinke som aan contant geld werd gevonden in koffiekopjes. "Dat is geld van mijn werk. Ik betaal alles contant. Ook wil ik voor mijn geleverde diensten cash hebben."

Op een in beslag genomen telefoon zijn wel gesprekken gevonden die kunnen duiden op drugshandel. "Maar die telefoon is niet van mij", zegt de verdachte.

Eerdere veroordeling

Inmiddels zit hij bijna vier maanden in voorarrest. "En dat is wel genoeg voor deze feiten", zegt zijn advocaat. "Met de kweek van stekjes ontstaat er geen gevaar voor de buurt. Ook is er geen aanwijzing dat er criminele achtergronden spelen." Het OM brengt er tegen in: "Meneer had beter moeten weten." Hij is twee jaar geleden ook veroordeeld voor een drugsdelict met hennepstekken.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.