Overijsselse zakenman wordt gekroond tot Ghanese koning: ‘Een enorme eer’

Het had een verrassing moeten worden, maar het nieuws lekte voortijdig uit. Zakenman Brian Wegdam (45) uit Haaksbergen wordt later deze week gekroond tot een Ghanese koning: “Een enorme eer natuurlijk.”

door Jan Colijn



Zijn bedrijf bestaat een kleine tien jaar en hij is door schade en schande wijzer geworden: Brian Wegdam, directeur-eigenaar van Wegdam Food. Geboren en getogen op het Twentse platteland, gepokt en gemazeld als ondernemer in Afrika.

Wegdam, van oorsprong afkomstig uit Hengevelde, handelt wereldwijd in onder meer bevroren vlees. "Niet als producent, maar als tussenpersoon. In Afrikaanse landen werkt het toch allemaal wat anders dan bij ons. Je stapt bijvoorbeeld minder gemakkelijk naar de rechter. Het is daarom goed opletten met wie je zaken doet, maar op een gegeven moment leer je je betrouwbare partners wel kennen.”

Koningstitel levert meer aanzien op, maar opent bij zakendoen heus geen nieuwe deuren Zakenman 'Chief Brian' Wegdam



Die partners zijn momenteel een hele week te gast in Haaksbergen, waar Wegdam later deze week zijn nieuwe vestiging opent. Ondergebracht in het gebouw van de vroegere boerencoöperatie, pal tegenover de Museum Buurt Spoorweg, het stoomtreintje dat op en neer pendelt tussen Haaksbergen en Boekelo.

Nana Brian

Onder de 140 genodigden een zware delegatie van zo’n zeventig relaties uit Ghana. In dat land heeft Wegdam al de eretitel van Nana. “Vijf jaar geleden werd ik al gekroond tot Nana. Een titel die wordt verleend aan mensen die wat hebben betekend voor de gemeenschap.” Vergelijkbaar met een koninklijk lintje in Nederland? “Nou, het is wel meer dan dat. Ik word ook zo aangesproken: Nana Brian. En ik kijk ook echt om als ik op straat zo word genoemd.”



Uitgelekt

Maar eind deze week wordt hij dus ook tot koning gekroond. Dat had een verrassing moeten blijven, maar Wegdam kreeg er lucht van. “Al die mensen die hier naartoe komen, moesten uiteraard een visum aanvragen. En daarbij moet je ook een motivatie invullen waarom je als Afrikaan hier naartoe wilt komen. Zo kwam het alsnog bij mij terecht.”



Chief Brian

Chief Brian luidt straks zijn nieuwe aanspreektitel. “Niet dat ik een certificaat krijg ofzo, laat staan een kroon. In de praktijk verandert er dan ook niet veel. Zeker niet bij het zakendoen. Daarvoor is het overigens ook niet echt van belang want ik heb zo al mijn vaste zakenpartners. En ik verwacht ook niet echt dat het straks nieuwe deuren opent. Maar als koning heb je wel meer aanzien. Het is dan ook vooral een stukje erkenning. Een enorme eer vooral.”