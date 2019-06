Explosie van eikenprocessierupsen in Oldenzaal door warm weekend

Ook last van bultjes, jeuk en huidirritatie? Je bent niet de enige. De eikenprocessierups is er weer. Volgens de Oldenzaalse boomconsulent Joost Rikhof is er sinds het weekend sprake van een 'explosie'.

Sinds het weekend heeft de gemeente Oldenzaal meer dan tachtig meldingen binnengekregen van inwoners van de stad. "En soms gaat een melding over vijftig bomen", zegt Rikhof.

"Het komt door het warme weer, waardoor de rupsen nu allemaal zin krijgen om nesten te bouwen. Dan zijn ze ineens zichtbaar en verliezen ze hun minuscule haartjes", legt Rikhof uit.

Gevaarlijk

Gevaarlijk is de harige rups niet. "Maar als je in contact komt het de haartjes, kan je last krijgen van jeuk, bultjes of huiduitslag. Dat kan heel vervelend zijn. Je moet de rups dan ook niet aanraken."

Oldenzaal doet er alles aan om de nesten van de rupsen aan te pakken. Drie ploegen zijn er de komende weken elke dag zoet mee. Met hoogwerkers en een zuigmachine worden de nesten boom voor boom, nest voor nest aangepakt.

"Het is een omgedraaide bladblazer, zodat ie zuigt in plaats van blaast. De rupsen belanden in een afgesloten zak, die we naar een speciaal verwerkingsbedrijf brengen waar ze worden verbrand".

Gif

Ondanks de explosie, weigert de gemeente gif in te zetten om de rupsen te bestrijden. "Wij zetten in op biologische bestrijding. We hebben bloemrijk gras aangelegd om roofwantsen en sluipwespen aan te trekken, die de rupsen opeten. Maar het heeft tijd nodig voordat die insecten zich hier vestigen."

De koolmees, waar extra vogelkastjes voor zijn ophangen, hebben wel effect. "Maar zoveel rupsen kunnen die vogeltjes niet eten", lacht Rikhof.