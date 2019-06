Veroordeling voor doodschieten Joey Moes blijft in stand

De veroordeling van Diego U. uit Enschede voor het doodschieten van plaatsgenoot Joey Moes blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De Enschedeër werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel. De veroordeelde tekende cassatie aan tegen die uitspraak. Zo zou het hoger beroep op een verkeerde manier zijn aangevraagd en is een getuige onbetrouwbaar.

Joey Moes kwam op 24-jarige leeftijd op gruwelijke wijze om het leven. Hij werd van heel dichtbij door zijn hoofd geschoten op de Zonstraat in Enschede. Dat gebeurde halverwege december 2014. Het schot is afgevuurd uit een jachtgeweer, waarvan de loop is afgezaagd. Een deel van Joey's aangezicht werd door de hagel weggeblazen. Het moordwapen is nooit teruggevonden.

Speed

Joey had ruzie met Diego. De onenigheid ging om een partij speed van slechte kwaliteit. Joey wilde 4.000 euro van Diego hebben, en snel. Al een maand lang werd de druk op Diego opgevoerd om te betalen. Op de fatale dag werden er nog zeventig berichten heen en weer gestuurd.

Nadat Joey om 22.09 uur een sms had gekregen van Diego om af te spreken, ging hij naar de Zonstraat, waar hij een paar minuten later dodelijk werd getroffen.

Vrijspraak

Door de rechtbank in Almelo werd Diego eerder nog vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hij heeft de daad altijd ontkend. Hij werd toen wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor onder meer het plegen van een roofoverval in Zwolle. Het OM tekende destijds hoger beroep aan, maar vulde de papieren verkeerd in. Volgens de advocaten van Diego een reden om het vonnis te herzien. Maar de Hoge Raad wees dit van de hand.

Getuigen

De rechters hebben veel waarde gehecht aan verschillende getuigen die hebben verklaard. Zo zou Diego in de nacht na de fatale schietpartij in Amsterdam 'de bloemetjes hebben buitengezet'. Onder invloed zou hij aan verschillende mensen verteld hebben dat hij Joey had doodgeschoten. De verdediging vindt juist dat deze getuige onbetrouwbaar is.

De weduwe van Joey Moes laat weten tevreden te zijn met de uitspraak van de Hoge Raad.