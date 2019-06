Vreemdelingenlegioen legt bom onder Mexicaans scenario 'Kwartetmoord'

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Onlangs verscheen op de site Misdaadjournalist.nl een welhaast onwaarschijnlijk verhaal over het spraakmakende misdrijf. Een Mexicaanse dame zou met twee handlangers zijn afgereisd naar Twente om de dood van haar tweelingbroer en dochtertje te wreken. Haar broer zou zijn vermoord bij een uit de hand gelopen drugsdeal.

Growshophouder

Zijn lijk zou in stukken zijn gesneden en op diverse plekken gedumpt. Ook het dochtertje, dat met hem was meegereisd naar Nederland, zou hetzelfde gruwelijke lot hebben moeten ondergaan. De kwade genius achter dit verhaal zou de growshophouder zijn, die afgelopen november met drie omstanders werd doodgeschoten aan de Enschedese Van Leeuwenhoekstraat.

Justitie zegt zich niet te kunnen vinden in dit relaas, maar onderzoekt wel enkele facetten ervan. Het OM blijft er vooralsnog bij dat een Hengelose vader met zijn twee zoons verantwoordelijk zijn voor de slachtpartij in de growshop en zegt een waslijst aan bewijzen tegen hen te hebben.

Een fragment uit de animatie van RTV Oost (Foto: RTV Oost/beeldbewerking: Marc Willighagen) Fotograaf: RTV Oost/beeldbewerking: Marc Willighagen Een fragment uit de animatie van RTV Oost

Factcheck

RTV Oost heeft onderzocht of het Mexicaanse verhaal waar kan zijn. Zo zou één van de huidige hoofdverdachten – de oudste zoon – de Mexicaanse tweelingbroer hebben gekend. Ze zouden elkaar hebben ontmoet in het Franse Vreemdelingenlegioen. De oudste zoon heeft dat verhaal ook nog eens bevestigd in een telefoongesprek uit de gevangenis.

Maar een woordvoerder van dat elitekorps laat tegenover Oost onomwonden weten dat beiden nooit in dit leger hebben gediend. “Beiden zijn hier niet bekend”, aldus de zegsman. Het is dus onmogelijk dat de twee elkaar van toen kennen en haalt de basis van het Mexicaanse verhaal onderuit.

Nieuwe raadsman

We hebben verslaggever Hendrik Jan Korterink van Misdaadjournalist.nl om een reactie gevraagd. Hij laat weten het merkwaardig te vinden dat het Vreemdelingenlegioen mededelingen doet over wie er hebben gediend.

RTV Oost heeft de bevindingen ook voorgelegd aan de nieuwe advocaat van de oudste zoon. Maar die laat weten nog niet inhoudelijk te kunnen reageren. "Ik heb hem vanmorgen pas voor het eerst bezocht en zojuist de eerste dossierstukken binnengekregen. Dus dit is nog te vers." De nieuwe advocaat is Roy van der Wal. Hij heeft de zaak overgenomen van Anno Huisman en Mariska Pekkeriet. Over de achterliggende reden van de overname laten de advocaten zich niet uit.

4 ton cash

In het verhaal op Misdaadjournalist.nl staat nog een aantal nogal bizarre nieuwsfeiten. Zo zou de echtgenote van de doodgeschoten growshophouder eerst nog vier ton aan contanten uit de winkel hebben weggenomen, terwijl ze op haar fiets naar de shop was gereden. Een tweewieler die niet eens was voorzien van fietstassen, zo melden bronnen. Wat de vraag opwerpt hoe zij dan die partij bankbiljetten heeft vervoerd.

Ook zou er volgens Misdaadjournalist.nl op de avond na de moord in opdracht zijn ingebroken in de growshop. Daarbij zou voor 15.000 euro aan meststoffen en een onbekend geldbedrag zijn gestolen. De growshop was die avond echter hermetisch afgesloten door een ware politiemacht.

DNA-onderzoek

Tijdens de laatste rechtszaak maakte justitie bekend dat op een van de hulzen in de growshop het DNA is ontdekt van een onbekende vrouw. De advocaten haakten hier meteen op in en vroegen het Openbaar Ministerie dit nader te onderzoeken. Volgens bronnen is de uitslag van dit DNA-onderzoek nog niet bekend.