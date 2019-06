Overijsselse leerlingen bouwen voor bijen

Zo mochten de leerlingen van Het Facet in de wijk Holtenbroek in Zwolle vandaag onder begeleiding van de bijenvereniging een eigen insecten- en bijenhotel bouwen.

Basisschool het Facet is uitgekozen als schoollocatie voor het insecten- en bijenhotel omdat er veel groen rondom de school aanwezig is, wat in principe een hele goede plek voor de bijen en insecten is.

Restafval

Voor de bouw van het 'hotel' is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van restafval. “Het wordt een 'circulair-insecten hotel', dat is beter voor het milieu", zegt Mariken Enserink die de leerlingen van groep 7/8 helpt bij de werkzaamheden.

"Van ROVA hebben we bakstenen, houten platen en boomstammen gekregen. Eén leerling had thuis nog wat dakpannen over, die gaan we ook gebruiken. Allemaal prima materialen om het 'hotel' mee te bouwen."

Leerlingen OBS Het Facet Zwolle bouwen bijen en insectenhotel (Foto: RTV Oost)

De scholenactie van de Bijenbeweging Overijssel biedt naast de workshop 'insectenhotel' nog meer. Binnenkort komt er een imker en is er een speciaal lespakket voor de leerlingen ontwikkeld.



Bijenbeweging Overijssel

Daarnaast wordt ook de groene omgeving van de school aangepakt. Binnenkort worden er een aantal vaste bloeiende planten en heesters bijgezet en zaaien de leerlingen biologisch bloemzaad. Op deze manier worden de bijen en insecten naar het ‘hotel’ gelokt. De Bijenbeweging Overijssel is een samenwerkingsverband van de provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Imkervereniging Nederland, LTO en EIS, kenniscentrum voor insecten.