Dit moet je weten over de eikenprocessierups

Wat is de eikenprocessierups?

De eikenprocessierups is de rups van de nachtvlinder. Hij leeft in eiken en 's nachts gaan ze in grote groepen (in een processie dus) op zoek naar voedsel. De rups heeft over zijn hele lichaam kleine brandhaartjes, gemiddeld wel 700.000. Die haartjes zijn met het blote oog niet te zien. Als het diertje zich bedreigd voelt, laten de brandharen los.

Is de eikenprocessierups gevaarlijk?

De brandharen zijn niet levensgevaarlijk maar wel vervelend. Als de rups de haren verliest, kunnen die door de wind wel vijftig tot honderd meter ver weg worden geblazen. De haren dringen dan de huid, ogen of luchtwegen binnen en dat geeft irritatie - niet alleen bij mensen, maar ook bij huisdieren.

Waar heb je dan last van?

Je kan dan last krijgen van jeuk en huiduitslag zoals rode plekken en bulten. De haartjes kunnen ook zorgen voor brandende ogen en benauwdheid.

Wat kan je tegen de klachten doen?

Helaas niet zoveel. Je kan met plakband je huid strippen om zeker te zijn dat je alle brandhaartjes hebt verwijderd. Ook moet je je kleren goed wassen. Je kan de geïrriteerde huid wassen met lauw water en insmeren met een zalf die menthol bevat. Binnen twee weken moeten de klachten vanzelf weer verdwijnen.

Eikenprocessierups verwijderen (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Hoe kan je de beestjes bestrijden?

Vogels en sluipwespen zijn de natuurlijke vijanden van de rups. Door nestkastjes op te hangen kan je meer vogels lokken zodat zij de rups kunnen bestrijden. Als je toch een nest vindt bij een eikenboom dan moet je die door een specialistisch bedrijf laten verwijderen. Uiteindelijk gaat de overlast vanzelf over als de rupsen in vlinders veranderen.

Sinds wanneer zit de rups in Nederland?

Oorspronkelijk komt de rups uit Zuid- en Centraal-Europa. Door veranderingen in het klimaat is de rups steeds verder naar het noorden getrokken. Vanaf 1990 leeft 'ie in Nederland en sinds 2003 komt het insect voor in deze regio.