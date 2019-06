Eerste Kamer veegt verbod op asbestdaken van tafel

Asbestdaken worden niet verboden. Het wetsvoorstel is vanmiddag weggestemd door de Eerste Kamer. In Overijssel zijn veel asbestdaken, eigenaren vreesden hoge saneringskosten als het verbod zou worden aangenomen.

In het oorspronkelijke voorstel zouden asbestdaken per 31 december 2024 verboden worden. De Eerste Kamer uitte twijfels over de haalbaarheid en betaalbaarheid van dit voorstel. Staatssecretaris Van Veldhoven paste het voorstel daarop aan, en wilde het verbod vier jaar uitstellen tot 2028.

Het mocht niet baten: het aangepaste voorstel sneuvelde vanmiddag. De fracties van ChristenUnie, fractie-Duthler, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor, de fracties van SGP, VVD, PvdA, CDA en PVV stemden tegen. Eerder stemde de Tweede Kamer bijna unaniem voor.

Teleurstelling

Gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel noemt de gang van zaken "een enorme teleurstelling". De provincie heeft zich de afgelopen jaren samen met gemeenten ingespannen om eigenaren te bewegen hun asbestdak te vervangen. Dit werk is niet voor niets geweest, zo stelt de provincie. "Elke vierkante meter asbestdak die is verwijderd kan geen nieuwe ziektegevallen veroorzaken."

Vervanging van asbestdaken blijft vanwege economische belangen noodzakelijk, stelt Traag. "Omdat verzekeraars steeds minder geneigd zijn asbestdaken te verzekeren. De premies gaan omhoog, en de risico’s zijn vaker voor de eigenaar."

Geconfronteerd met hoge kosten

Het verzet tegen het asbestdakenverbod kwam onder andere uit Deventer. Bewoners van de straat Grutto, die leien-asbestdaken hebben, vinden dat zij geconfronteerd worden met te hoge kosten. Het saneren van leien daken is veel duurder dan asbest-golfplaten, die vooral op agrarische panden liggen.

"Enerzijds ben ik blij, anderzijds breekt er nu een periode van onzekerheid aan", zegt bewoner Leo Enthoven. "Ik verwacht niet dat de regering nu zal zeggen 'laat het asbest maar zitten'. En al die tijd zijn onze woningen wel besmet."

Gerrit Pauw, eigenaar van een asbestsaneringsbedrijf in Hengelo, is blij dat er geen verbod op korte termijn komt. "Ik heb liever dat ze het over 30 jaar verbieden, zodat we goed kunnen saneren. Anders wordt het haastwerk, dat is veel gevaarlijker."

Het kabinet wil het asbest van het dak omdat door verwering asbestvezels vrij komen. Bij inademing kunnen vezels kanker veroorzaken.