Dura Vermeer Hengelo plaatst sensoren voor gezondere werkplek

Op de werkplekken van het personeel worden sensoren plaatst die data verzamelen van factoren die van invloed zijn op de werkomgeving, zoals licht, luchtvochtigheid, CO2, temperatuur, drukte en geluid. Bewezen is dat omgevingsfactoren van invloed zijn op stress en vermoeid. Daarnaast kunnen de medewerkers ook zelf anoniem via een app input geven over hun fysieke en psychologische gesteldheid. Ook deze gegevens maken deel uit van de verzamelde data.

Gezondste werkplek

De data worden gebruikt om het welzijn van de werknemers op hun werk te verbeteren. Dura Vermeer Hengelo gaat voor de gezondste werkplek van Nederland.

Koert Terhürne, directeur Dura Vermeer Bouw Hengelo: "Medewerkers zijn het kapitaal binnen onze organisatie. Investering in onze eigen collega’s is daarom erg belangrijk en start bij fysieke en psychologische gezondheid. Als werkgever zorgen we ervoor dat onze medewerkers over de juiste middelen beschikken om hun werk te kunnen doen. De werkplek is daar een groot onderdeel van. Daarom zijn we de samenwerking aangegaan met Healthy Workers, een partij die het welzijn van onze werknemers meetbaar kan maken.”



Boy Lokhoff, eigenaar Healthy Workers: ''Wij zijn ontzettend blij met deze strategische samenwerking. We kijken ernaar uit om samen met Dura Vermeer de vitaliteit van hun werknemers te verbeteren, een doel waar zij ook veel waarde aan hechten.''

Inrichting gebouwen

De data zijn mogelijk ook te gebruiken voor de inrichting van gebouwen die Dura Vermeer ontwikkelt en bouwt, zodat toekomstige gebruikers daar profijt van hebben.