Ontslagen bewindvoerder weigert dossiers af te geven: justitie komt in actie

Justitie heeft opdracht gegeven om de administratie van de in opspraak geraakte bewindvoerder Belana in beslag te nemen. Reden is dat Belana het vertikte om de dossiers van de in totaal 200 cliënten af te geven aan de nieuwe bewindvoerders. Een deurwaarder is bezig om vandaag alsnog deze stukken over te dragen aan de in totaal 11 nieuwe bewindvoerders. De cliënten waren door het halsstarrige gedrag van de bewindvoerder in grote geldnood geraakt.

door Jan Colijn

Belana Bewind & Inkomensbeheer kwam eind vorige week uitgebreid in het nieuws nadat het bedrijf door de Almelose kantonrechter was ontslagen als financieel belangenbehartiger van circa 200 mensen, voornamelijk uit Twente. Bewindvoerders hebben de boekhouding in beheer van mensen die om uiteenlopende reden in geldnood zijn geraakt.



Klachten

Belana liet onder meer cliënten onnodig verzekeringen afsluiten via het eigen zusterbedrijf en bracht daarvoor te hoge kosten in rekening. Ook had het in een aantal gevallen geen bijstand aangevraagd voor de cliënten. Na klachten hierover besloot de kantonrechter Belana te ontslaan, waarop de cliënten elders werden ondergebracht.



Rechtstreeks gevolg van deze maatregel was dat Belana de boekhouding van de cliënten moest overdragen aan de 11 bureaus, die door de kantonrechter als nieuwe bewindvoerder waren aangesteld.

Cliënten in grote geldnood

Belana weigerde echter - zoals wettelijk verplicht - de dossiers over te dragen aan de opvolgers. Een aantal cliënten raakte daarop de afgelopen dagen in grote problemen. In sommige gevallen hadden ze letterlijk geen cent te besteden, waarop ze bij justitie de noodklok luidden.



Kantonrechter in actie

Daarop kwam de Almelose kantonrechter in actie. Volgens persrechter Mathieu Verhoeven heeft een deurwaarder alle dossiers bij Belana in beslag genomen en die gisteren en vandaag overgedragen aan de nieuw aangestelde bewindvoerders.



Wettelijk verplicht

Het is onduidelijk waarom Belana weigerde de dossiers over te dragen aan de nieuwe bewindvoerders. “Dat hier geen gehoor aan is gegeven, heeft wellicht te maken met het feit dat Belana hoger beroep heeft aangetekend in deze zaak. Maar los van zo'n hoger beroep is nu eenmaal wettelijk bepaald dat een bewindvoerder bij ontslag de dossiers moet overdragen aan de opvolger", licht Verhoeven toe.

Of de directie van Belana sancties te wachten staat, is nog onduidelijk. “Normaal gesproken is het zo dat de kosten voor een beslaglegging komen te liggen bij degene die dit heeft veroorzaakt, maar of dat hier ook gaat gebeuren is in dit stadium bij mij niet bekend”, aldus persrechter Verhoeven.