Vermeende brandstichter Proosdijpassage Deventer vrijgesproken

De man die verdacht werd van brandstichting in de Deventer Proosdijpassage is vrijgesproken. De rechtbank acht niet bewezen dat hij de brand in de binnenstad heeft gesticht, oktober vorig jaar. Door de brand moesten 5 bewoners hun appartement in allerijl ontvluchten.

Volgens de rechtbank is de man rond het tijdstip van de brandstichting wel op die plek geweest, maar is er geen bewijs dat hij daadwerkelijk de fik heeft aangestoken. Een getuige waartegen de verdachte zou hebben verklaard over de brand, vinden de rechters onbetrouwbaar. Een andere getuige, die de brandstichter zou hebben gezien, geeft een beschrijving van de dader die niet overeen komt met de verdachte.

Gewond

De brand is waarschijnlijk ontstaan, nadat er brand is gesticht in één of meerdere bakken oud papier die aan de straat waren gezet. Er ontstond vervolgens een felle brand. Alle bewoners van de appartementen erboven moesten hun woning verlaten. Eén vrouw raakte daarbij gewond. Ze was uit het raam gesprongen en brak daarbij op meerdere plekken haar been.

Schizofreen

De man die verdacht werd van de brandstichting moet wel een jaar worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, oordeelt de rechtbank. Onderzoek heeft aangetoond dat hij schizofreen is. Op de avond voor de brand werd hij opgepakt voor winkeldiefstal en mishandeling van een beveiliger. Door zijn psychische gesteldheid krijgt hij voor die feiten geen straf.

Het OM wilde graag dat de man TBS met dwangverpleging kreeg opgelegd.