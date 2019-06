Avondvierdaagse onzeker door verwacht noodweer

Eerder vandaag kondigde de NS aan dat ze uit voorzorg minder treinen inzet dan normaal vanwege het verwachte noodweer.

Laatste moment

In Hengelo wacht de organisatie van de avondvierdaagse met een beslissing tot het laatste moment. "Wij hebben contact met een weerdeskundige die ons om half vier een actueel weerbericht geeft. Op basis daarvan beslissen we of het doorgaat of niet", vertelt Anja van Raalte van de Hengelose Wandel Unie.

En dat is volgens weerman Martin Bosch een goede strategie. "Het blijft last-minute-werk. Als je het landelijk bekijkt is de kans op buien groter in het oosten van het land, dan in het westen van het land. En daar valt Overijssel ook onder."

Toch blijft het gissen. "Vorig jaar hebben we de avondvierdaagse ook afgelast op dinsdag, maar toen bleef het uiteindelijk de hele avond droog. Dat is het risico dat je loopt", aldus Van Raalte.

In Kampen neemt de organisatie van de avondvierdaagse om half vijf een besluit.