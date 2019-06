'Twente begint tegen PSV, Zwolle opent competitie en Heracles thuis tegen Heerenveen'

FC Twente speelt de eerste wedstrijd na de terugkeer in de eredivisie in eigen stadion tegen PSV. De wedstrijd staat op zaterdag 3 augustus op het programma. Dat blijkt uit het gelekte conceptschema van de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

PEC Zwolle opent de competitie op vrijdag 2 augustus in eigen huis. Willem II is dan de tegenstander. Heracles Almelo speelt op zondag 4 augustus in eigen huis tegen Heerenveen. In de Keuken Kampioen Divisie begint Go Ahead Eagles ook met een thuiswedstrijd. Op vrijdag 9 augustus komt MVV naar Deventer.

20.00 uur op zondag

In het verleden zaten er nauwelijks verschillen tussen het conceptschema en het definitieve schema. Overigens moet de KNVB het conceptschema nog wel officieel publiceren. Nieuw is de aanvangstijd van 20.00 uur op zondag in de eredivisie.

Laatste speelronde

De laatste speelronde is op zondag 10 mei en daarin ontvangt Heracles FC Groningen, speelt PEC Zwolle bij ADO Den Haag en gaat FC Twente naar Willem II. De laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie is op vrijdag 1 mei. Go Ahead Eagles neemt het dan op tegen TOP Oss in Deventer.

Overijsselse derby's

De eerste Overijsselse derby is die tussen FC Twente en Heracles Almelo op vrijdag 20 september. Op zaterdag 26 oktober staat Heracles thuis tegenover PEC Zwolle, op zondag 10 november is FC Twente-PEC Zwolle, op zaterdag 14 maart is het PEC Zwolle-Heracles Almelo, op zondag 12 april PEC Zwolle-FC Twente en zondag 26 april Heracles Almelo-FC Twente.

Overige data

Een week voor de start van de competitie, op zaterdag 27 juli, is in Amsterdam de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV. De winterstop is van 23 december tot en met 16 januari in de eredivisie en van 21 december tot en met 9 januari in de Keuken Kampioen Divisie.

Doordeweekse rondes

Er is komend seizoen maar één doordeweekse ronde in de eredivisie. Dat is speelronde 31 en wordt gespeeld op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april.

Play-offs

De play-offs om Europees voetbal worden gespeeld op 13, 16, 20 en 23 mei. Die om promotie/degradatie zijn op 6, 9, 14, 17, 21 en 24 mei.

KNVB Beker

De eerste ronde van de KNVB Beker is op 24, 25 en 26 september. De finale in De Kuip in Rotterdam is op zondag 19 april.

Definitief schema

De KNVB gaat het schema nu met de gemeenten, politie en clubs bespreken en komt binnenkort met het definitieve schema. Later is het hele schema ook te vinden op de uitslagenpagina van RTV Oost.