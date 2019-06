Stormchaser Jelle uit Zwolle over gisteravond: "Het was weer genieten"

"Ik zit er niet om te springen wanneer mensen last van het weer hebben, maar als ik er mooie foto's van kan maken vind ik dat echt genieten." Toch zorgde het weer voor de nodige overlast. Zo vielen er bomen op auto's, werd het treinverkeer ontregeld en is een wijk in Ommen zwaar beschadigd.

Kick

Ondanks de schade had Jelle een topavond. "Het geeft echt een kick. Ik ben een liefhebber van extreem weer, zoals sneeuwbuien, veel wind en onweer. Als er iets speciaals gebeurt in het weer dan krijg ik een enthousiast gevoel. Gisteren had ik dat gevoel al de hele dag. En toen kwam dat moment dat ik erop uitging."

Stormchaser Jelle Muller op Radio Oost

Voor de mooiste plaatjes moest Jelle wel de provincie uit. "We zijn eerst naar Elburg geweest, daar hebben ze een open plek. Toen kwamen we erachter dat we beter iets zuidelijker konden, naar Harderwijk. Daar was een uitkijktoren over het Veluwemeer."

Amerikaans weer

Het achterna reizen van stormen komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Daar gaan de zogenaamde 'stormchasers' achter tornado's en orkanen aan, om ze op de gevoelige plaat vast te leggen.

Zulk heftig weer als in de VS zal Jelle in ons land niet te zien krijgen. "Een orkaan zullen we hier niet zien, maar een zwakke tornado of een windhoos kan hier in de zomer nog wel eens voorkomen."

Hoewel het op sommige plekken hard tekeer ging, hadden we gisteren volgens Jelle toch niet met een echte storm te maken. Zwaar weer mag pas een storm heten als het constant windkracht 9 is. En dat was gisteren niet het geval. "Toch hadden we te maken met een aantal harde windstoten die als een gek tekeer gingen", besluit Jelle.