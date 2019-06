Staphorst zet grote stap richting finale nacompetitie door ruime zege bij SC Feyenoord

Hoofdklasser Staphorst heeft goede zaken gedaan in de strijd om promotie naar de 3e divisie. Op bezoek bij SC Feyenoord won met 3-0 de eerste van twee halve finales in de nacompetitie.

Na wat kansen aan weerszijden, was het na een kwart wedstrijd raak. Mike Reuvers bracht Staphorst op voorsprong. De ploeg kreeg daarna mogelijkheden op meer en ook Feyenoord was een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar 0-1 was ook de ruststand.

Na de pauze ging de thuisploeg opnieuw op zoek naar de 1-1, maar de treffer was opnieuw voor Staphorst. Uit het niets maakte Martijn Brakke de 0-2. Even later was het opnieuw raak en zette Reuvers met zijn tweede de 0-3 op het bord. Tien minuten voor het einde werd het spel stilgelegd in verband met onweer boven Rotterdam. Na een kwartier kon er weer worden gespeeld en veranderde er niets meer aan de stand.

Zaterdag return

Zaterdag is de return in Staphorst en wordt beslist welke ploeg de finale haalt. De andere halve finale gaat tussen SDO en Gemert. Die ploegen spelen morgen hun eerste wedstrijd en daar is zaterdag de return.