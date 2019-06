Provincie Overijssel betaalt tijdelijke inzet van extra beveiligers op treinen van Keolis

De provincie Overijssel financiert tijdelijk de inzet van extra stewards op treinen van Keolis op de trajecten Zwolle - Kampen en Zwolle - Enschede. Het gaat om maximaal vier fte voor de periode van een jaar. Er is voor een tijdelijke periode gekozen omdat de provincie met Keolis in gesprek is over de verbeteringen die nodig zijn om de veiligheid van reizigers en treinpersoneel te vergroten.

De inzet van de extra stewards wordt genoemd in antwoord op vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool. Hij stelde begin vorige maand vragen naar aanleiding van berichtgeving over personeel van Keolis dat dreigde met een staking bij nieuwe incidenten in treinen tussen Zwolle en Kampen en Zwolle en Enschede.

Volgens Keolis gaat het vooral om incidenten met verwarde personen, drugs- en alcoholgebruikers en asielzoekers.

Kwart treinen niet bemand

Keolis-medewerkers meldden onlangs al dat een kwart van de treinen niet bemand is met een veiligheidsmedewerker, terwijl dat wel de afspraak is. Volgens de provincie kan het gebeuren dat er geen steward in de in de trein aanwezig is op het moment dat er tijdens ritten iets gebeurt wat afgehandeld moet worden op het station. Bijvoorbeeld het uitschrijven van een boete of het inschakelen van de politie.

De trein rijdt dan verder om vertragingen en rituitval te voorkomen. De provincie stelt dat Keolis op eigen initiatief heeft besloten stewards in te zetten op trajecten die volgens Keolis een hoger risico hebben. Op die treinen is dan meer dan één steward aanwezig, maar dat gaat ten koste van andere trajecten. Volgens de provincie heeft Keolis dat op eigen initiatief besloten en is dat niet overlegd met de provincie.

Steward op elke trein

Keolis heeft in een brief aan de provincie aangegeven dat ze alleen met meer geld van de provincie extra personeel in kunnen zetten. De provincie geeft nu tijdelijk gehoor aan die oproep, maar stelt wel als voorwaarde dat op elke trein, volgens afspraak, een steward meereist.

De provincie betaalt voor de periode van een jaar de kosten van de extra inzet van steward. Er is gekozen voor een jaar, omdat gewacht moet worden op een analyse van de problemen.

Daarnaast wil de provincie Overijssel ook in gesprek met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Water over de problemen op het spoor en de financiering van de extra kosten die moeten worden gemaakt. Ook die gesprekken kosten tijd.