ChristenUnie Overijssel wil weten of Japanse Duizendknoop gevaar is voor volksgezondheid

Is de Japanse Duizendknoop een gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid in Overijssel? Dat wil de ChristenUnie in Provinciale Staten graag weten. De partij heeft vragen gesteld over het snel groeiende Japanse plantje dat mogelijk een gevaar is voor dijken, waterkeringen en wegen in Overijssel.

Aanleiding voor de vragen van ChristenUnie is een uitzending van EenVandaag waarin de noodklok werd geluid over het exotische woekerplantje. Het is niet de eerste keer dat de Japanse Duizendknoop in het nieuws komt. Maar de aanpak van die planten bij terreinbeheerders verschilt vaak nogal. Of de ene terreinbeheerder gaat het plantje enthousiast te lijf en een andere beheerder doet helemaal niks.

In EenVandaag werd gepleit voor een landelijke aanpak. Reden voor ChristenUnie-Statenlid Arjan Hof om aan de provincie Overijssel te vragen hoe uitheemse plantensoorten als de Japanse Duizendknoop worden aangepakt in onze provincie. Hij wil onder meer van de provincie weten of de plantjes ook een gevaar vormen voor dijken, waterkeringen en wegen.

Daarnaast wil de partij weten of de aanpak van exoten als de Duizendknoop centraal wordt gecoördineerd in Overijssel. "Is de aanpak van de Duizendknoop inmiddels niet toe aan extra bestuurlijke aandacht", vraag ChristenUnie zich af.