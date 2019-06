Ook tijdens de Alpe d'HuZes gaat school gewoon door

Onder de duizenden Nederlanders die nu al in de Franse Alpen zijn voor het evenement Alpe d'HuZes, zijn ook vele minderjarigen. Die moeten eigenlijk naar school en dus is er op de berg een aangepaste school waar de leerlingen onder begeleiding huiswerk moeten maken. Eén van hen is Robin Slump uit Hardenberg.

Robin is samen met zijn vader Alex in Frankrijk. Alex Slump gaat niet zomaar meedoen aan het goede doelenevenement, hij gaat skeelerend de berg op.

Terwijl zijn vader druk aan het trainen is, gaat Robin overdag naar school. "Voorwaarde om naar Frankrijk te mogen, was wel dat mijn cijfers bovengemiddeld waren. En dat ik hier aan het studeren ga. Echt lessen krijg ik niet, maar de leraren hier weten wel waar ik mee bezig ben."



Tweede natuur

Slump skeelert de berg op omdat het voor hem 'een tweede natuur' is. "Vanaf mijn achttiende skeeler ik. Ik ben nu 52, dus dat is al een hele poos. Ik doe aan veel toertochten mee, dus de keuze was niet zo moeilijk om te besluiten op skeelers naar boven te gaan."

Omdat in het draaiboek van de Alpe d'HuZes niets stond over skeeleren, heeft Slump al in 2016 een plan gemaakt om die vervolgens een jaar later in te leveren bij de organisatie. "Team Veiligheid heeft dat besproken en met bewondering hebben ze gezegd dat ik mocht gaan trainen."

Slump legt de lat voor zichzelf hoog. "Ik wilde in eerste instantie twee keer de berg op. Maar ik heb even getest en de derde keer zit er gewoon in."