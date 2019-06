UPDATE Amber Alert: vermiste jongen terecht

De 16-jarige jongen die sinds vanochtend werd vermist en mogelijk in de omgeving van Eesveen zou zijn, is terecht. Omdat de politie zich zorgen maakte over zijn gezondheid, werd Amber Alert ingezet.

De jongen werd sinds dinsdagochtend 05.30 uur vermist. De politie zegt 'grote vrees' voor zijn gezondheid te hebben. Het gaat niet om ontvoering, stelt de politie in het uitgegeven bericht. De jongen is 1 meter 76, blank, heeft donkerbruine ogen en is tenger gebouwd.

Hij is op een lichtgrijze herenfiets uit zijn woning in Zuthpen vertrokken. Opvallend hierbij is dat het kapje van achterlicht er niet op zit. Ook het kapje van de versnelling is eraf. Welke kleding hij op het moment van de vermissing aanhad, is niet bekend.