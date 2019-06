Politie onderzoekt korte vermissing kind in Enschede

De politie doet onderzoek naar de korte vermissing van een kind in Enschede. Het kind was zaterdagmiddag twee uur lang vermist en is mogelijk in een auto gestapt.

Het kind was van 14 tot 16 uur vermist in Boswinkel Oost (Cromhoffsbleek-Kotman) in Enschede. Daarna kwam het weer terug bij de ouders. Wat er in die uren is gebeurd en waar het kind was, is niet bekend. De politie onderzoekt de mogelijkheid dat het kind in een auto is gestapt.

Vanmiddag is er al buurtonderzoek gedaan. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, worden verzocht zich te melden.