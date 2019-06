Bomen op auto's en huizen en beschadigde kermisattractie: storm trekt over provincie

Het KNMI gaf om elf uur code oranje af. Het instituut waarschuwde onder meer voor zeer zware windstoten en onweersbuien. En die kwamen er. Rond twaalf uur was de storm voorbij en werd de weerswaarschuwing ingetrokken.

Stormmeldingen

Uit de hele provincie kwamen meldingen van schade, vooral door omgevallen bomen. In Ommen richtte een omgevallen boom veel schade aan. Aan de Vermeerstraat belandde een grote tak op een woning en auto.

Stormschade in Ommen (Foto: Persbureau Meter)

Deventer

Ook de Deventer Zomerkermis is getroffen door de storm. Een kermisattractie op de Brink is beschadigd geraakt. Ook is een asbestdak van een schuur op een naastgelegen stuk spoor terechtgekomen.

Vollenhove

Camping De Oldenhof in Vollenhove is volgens de Veiligheidsregio IJsselland zwaar getroffen door de storm. Campinggasten hebben de nacht door moeten brengen in het hoofdgebouw.

Holten

Op de N332 bij Holten ontstond een ravage nadat meerdere bomen waren geknapt of uit de grond waren gerukt door de wind.

Ook op de Dijkerhoekseweg moest de brandweer in actie komen. Bliksem sloeg daar in bij een grote eik, die tien meter naast een woning stond. De boom is daarna in stukken gebarsten. De brandweer heeft de boom in stukken naar beneden moeten halen. De weg was daardoor enige tijd afgesloten.

Bomen over de N332 bij Holten (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

Blikseminslag bij boom in Holten (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman) Fotograaf: News United / Jan Willem Klein Horstman Blikseminslag bij boom in Holten

Okkenbroek

In Okkenbroek viel een grote tak op een auto aan de Oerdijk. Er raakte niemand gewond, maar de auto raakte flink beschadigd.

Boom op auto in Okkenbroek (Foto: News United / Rens Hulman)

Enschede

Van de Alphatoren aan het Mooienhof in Enschede waaiden platen van het dak. Die kwamen verderop op het fietspad terecht. De brandweer heeft de overige losse platen van het dak verwijderd.

Platen waaiden van het dak in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Aan het Ommerbos in Enschede waaide een boom tegen een woning.

Ook schade in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Oldenzaal

In Oldenzaal knapte aan de Bernard van Meursstraat een stuk van een boom af. De tak kwam vervolgens op een auto terecht.

Stuk boom afgeknapt in Oldenzaal (Foto: News United / Dennis Nengerman)

Goor

In Goor waaide een hekwek aan de Patrijzenstraat om. De brandweer werd opgeroepen om de hekken weer overeind te zetten.





Stormschade in Goor (Foto: Hof van Twente Fotografie)

Iets verderop, aan de Smientstraat, belandde een grote tak in een tuin.





Stormschade in Goor (Foto: Hof van Twente Fotografie)

Steenwijk

In Steenwijk is de brandweer druk geweest met het opruimen van een omgewaaide boom. Op de N334 bij Steenwijk raakten vier automobilisten gewond toen omgewaaide bomen op twee voertuigen terechtkwamen.

Omgewaaide boom in Steenwijk (Foto: Fotopersbureau Steenwyck) Fotograaf: Fotopersbureau Steenwyck Omgewaaide boom in Steenwijk

Giethoorn

Ook in Giethoorn waaide een boom aan de Jan van Nassauweg. De boom lag dwars over de weg, waarna de brandweer in actie moest komen.

Omgewaaide boom in Giethoorn (Foto: Fotopersbureau Steenwyck) Fotograaf: Fotopersbureau Steenwyck Omgewaaide boom in Giethoorn