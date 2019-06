Ouder echtpaar op camping in Vollenhove komt met de schrik vrij

Op de camping is het een grote ravage. De gevallen bomen worden vandaag in stukken gezaagd en opgeruimd.

Er wordt al een begin gemaakt met het opruimen van de eiken op de camping in Vollenhove





De gasten die vannacht op de camping stonden, lagen tijdens de storm gewoon in hun caravan of tentje. Toen de situatie niet meer te houden was, werden ze opgevangen in het landhuis, vlakbij de camping.

Camping

Eigenaar Aafke Jongman spreekt van een dramatische nacht voor de camping. "In eerste instantie hadden we nog niet eens in de gaten hoe erg het allemaal was, maar later bleek het een groot drama te zijn. Je had er niet aan moeten denken als dit afgelopen weekend met Hemelvaart was gebeurd."

Eigenaar Aafke Jongman in gesprek met verslaggever Mariëlle Beumer

Eigenaar Aafke Jongman in gesprek met verslaggever Mariëlle Beumer

Jongman en haar echtgenoot vonden het weer zo dreigend, dat ze samen met hun kinderen in de kelder gingen zitten. Hun huis raakte niet beschadigd, maar een schuur moest het wel ontgelden.



Opruimen

Intussen zijn alle tien gasten vertrokken. Vanavond komen er 25 vrijwilligers helpen om de camping weer netjes te krijgen. "Toen we vanmorgen wakker werden, mijn echtgenoot en ik, hebben we wel even een potje gejankt. Maar nu moeten we weer door en moeten de schouders eronder", besluit Jongman.

Deze vrouw zat in haar camper tijdens de storm

Verslaggever Mariëlle Beumer op de camping in Vollenhove