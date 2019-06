Storm richt ravage aan in Ommen: bijna een miljoen euro aan schade

De wijk Alteveer in Ommen lijkt het meest geraakt door de storm van gisteravond. Tegen half twaalf vannacht barstte het geweld los. Zo heeft Rob van Leeuwen het in ieder geval ervaren. Zijn woning en bedrijfspand op het industrieterrein Alteveer in Ommen, staan er gehavend bij.

Dak eraf

"Ik lag al op bed toen het geweld losbarstte. Ik ging eruit en zag dat de voordeur openstond. Toen ik die dichtdeed en me weer omdraaide, zag ik dat het dak er al afgewaaid was." Rob is nog steeds niet van de schrik bekomen en kan zijn tranen maar net in bedwang houden.

"Het dak van de woning ligt eraf, op het lagere garagedak staan de stukken dakpan rechtop als spiesen in het dakleer. De damwandprofielen van de zijgevel van het bedrijfspand zijn van elkaar losgetrokken, de auto is total loss en ik vrees dat we de caravan ook kunnen afschrijven."

Forse schade bij de familie Van Leeuwen (Foto: RTV Oost)

Camera's

Robs buurman Dick Kelder heeft een bedrijf in camerabeveiliging. De camera's aan zijn bedrijfsgebouw hebben de ravage geregistreerd. Het is goed te zien dat het al even stevig waait, totdat ineens de wind van alle kanten lijkt te komen. De camera's hangen trillend aan de gevel als vanaf de overkant van de straat een aantal bomen het plotseling begeeft.

Op het beeld is dan niet veel meer te zien, alles is wazig en donker. De volgende morgen is duidelijk dat vier grote bomen het in de storm begeven hebben.

Boomtakken getordeerd door plaatselijke wervelwind (Foto: RTV Oost)

Afgewaaide dakpannen

In de nieuwbouwwijk naast het industrieterrein is het druk op straat. Overal staan buren met elkaar te praten over de stormachtige avond. Her en der zijn aannemers bezig de schade te repareren. Van een afstandje ziet de Pieter de Hoochstraat er gezellig uit, maar de schrik zit er bij de meeste mensen nog goed in. Dakdekkers zien de afgewaaide dakpannen verderop in een sloot liggen, tientallen meters van de woningen waar ze op het dak lagen.

Caravan

Dat is iets verderop in de Jan Tooropstraat. Hier is een rij van zo'n negen woningen die voor een groot deel geen dakpannen meer hebben. Ook hier helpen de buren elkaar met vereende kracht. De omgewaaide caravan van de familie Zwanepol wordt met acht man weer rechtop gezet. De schade aan de caravan lijkt mee te vallen, maar zowel van binnen als van buiten is de ravage groot.

Verzekering

Her en der lopen mannen in pak om de schade op te nemen. Er worden foto's gemaakt, formulieren worden ingevuld. Deze mannen zijn wel wat gewend. Toch staat een enkele verzekeringsexpert met verbazing te kijken naar wat het geweld heeft aangericht. Voorzichtig wordt de schade in deze wijk geschat op in ieder geval een kleine miljoen euro.