Heet Hardenberg vanaf nu Hartenberg?

Het blijkt namelijk te gaan om een actie van het GREAT Team, vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Het college van B&W heeft hierover gisteren een brief ontvangen."



Orgaandonatie

Het GREAT Team geeft in de brief aan dat aandacht wil vragen voor de grote wachtrijen voor orgaandonatie. "Op dit moment staan er 1100 mensen op de wachtlijst voor een nieuw orgaan. Voor hen is een nieuw orgaan van levensbelang, maar een plaats op de wachtlijst is helaas nog geen garantie op levensverlenging of -verbetering."



"De afgelopen vijf jaar zijn 305 mensen overleden die op de wachtlijst stonden, voor hen kwam een nieuw orgaan helaas te laat. Van 319 andere mensen verslechterde de conditie zo erg, terwijl zij aan het wachten waren op een orgaan, dat hun lichaam niet meer sterk genoeg was voor een eventuele transplantatie. Zij moesten hun plaats op de wachtlijst daarom opgeven."

Een naamswijziging voor Hardenberg? (Foto: Linda Janssen)

Hartenberg, Longen en Nieren

Om dit probleem voor het voetlicht te brengen besloot de organisatie over te gaan tot een eenmalige actie. In de nacht van maandag op dinsdag zijn de plaatsnaamborden van Hardenberg, Dongen en Dieren te veranderen in Hartenberg, Longen en Nieren.



Het GREAT Team vraagt het college om begrip voor de actie. "Het gaat om een eenmalige actie en we hopen dat u van ons wilt aannemen dat dit geen dom vandalisme is maar puur en alleen bedoeld is om orgaandonatie onder de aandacht te brengen."



Ze beloven de stickers zelf binnen drie dagen te verwijderen.