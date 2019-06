Reacties op het rookverbod in voetbalstadions: "Anders moet ik zelf ook maar stoppen"

In de voetbalwereld wordt over het algemeen positief gereageerd op het aanstaande rookverbod in stadions. Met ingang van het seizoen 2020-2021 mag er in geen enkel stadion meer gerookt worden. Komend seizoen moeten clubs al een ontmoedigingsbeleid instellen.

In Deventer, bij Go Ahead Eagles, kunnen ze zich helemaal vinden in het rookverbod. "Ik kan me voorstellen dat we deze kant op moeten", zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop. "Maar we moeten dit wel op een gepaste manier invoeren. Fans mogen steeds minder in stadions, kijk maar naar het vuurwerkverbod. We moeten uitkijken dat we niet gaan betuttelen."

"Ik sta er volledig achter, maar we hebben tijd nodig om dit in te voeren", gaat Van Dop verder. "Volgend jaar beginnen we met drie rookvrije vakken, voordat we overstappen naar een volledig rookvrij stadion."

Over eventuele sancties voor fans die zich niet aan het verbod houden, wil en kan Van Dop nog weinig zeggen. "Ik weet alleen wel dat we niet voorop gaan lopen met straffen. We kijken naar de KNVB. Er zullen wel regels op papier komen." Van Dop zegt dat hij er alle vertrouwen in heeft dat rookverbod een succes wordt in de Adelaarshorst. "Anders moet ik zelf ook maar stoppen!"

PEC Zwolle

Jeroen van Leeuwen, algemeen directeur van PEC Zwolle, heeft er vertrouwen in dat de Zwolse fans zich aan het rookverbod zullen houden. "Op de familietribune is roken al verboden, dat gaat altijd goed. Wij vertrouwen erop dat de mensen uit zichzelf aan het verbod houden. Wij willen niet gaan vingerwijzen."

PEC Zwolle wil het dan ook geen verboden noemen. "Nee, het is een rookvrije plek."

Vriendenkring FC Twente

De grootste supportersvereniging van FC Twente, de Vriendenkring, kan zich ook goed vinden in het rookverbod. "Je ziet hoe heel Nederland denkt over roken, gezondheid en vitaliteit. Vitesse heeft al jaren een rookverbod, meerdere clubs al", zegt voorzitter Lucas Fransen.



Toch ziet ook Fransen dat het handhaven lastig kan gaan worden. "Ik sta liever niet in de schoenen van de stewards die supporters op dit rookverbod moeten wijzen. Het kan zomaar zijn dat er toch een soort van gedoogbeleid gaat ontstaan, omdat de stewards het niet aankunnen."



Of de Vriendenkring haar leden ook actief gaat aansporen om zich aan het rookverbod te houden, weet Fransen niet. "Ik heb er nog niet goed over nagedacht, maar het is zeker een dingetje dat we gaan bespreken binnen het bestuur."

Heracles

Algemeen Directeur Rob Toussaint van Heracles Almelo wil weinig kwijt over het rookverbod. Hij zegt dat bij Ajax en Vitesse er ook al een rookverbod is en dat het aan de rest van de clubs is om van hen te leren hoe het verbod te handhaven.