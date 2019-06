Op zaterdag 25 graden? Maak van centrum Goor één groot terras

"Ik heb al wat ondernemers benaderd om het er eens over te hebben", zegt ze terwijl ze door de Grotestraat wandelt. "Het is een boodschappenstraat. Mensen parkeren voor de deur van de winkels, terwijl er maar iets verderop grote parkeerplaatsen zijn."

'Eén dood gat'

Groenteman Gert Jan Wiemerink, die veel klanten in de buurt van zijn zaak ziet parkeren, heeft een heel andere oplossing om het centrum meer reuring te geven. "Doe iets met de zondag. Loop je hier wel eens op zondag? Dan is het hier één dood gat", laat hij Marianne weten.

Marianne heeft ondernemers uitgenodigd om komende dinsdag met elkaar om tafel te gaan. "Er wordt al jaren over de auto's in de Grotestraat gediscussieerd. De één wil ze weg hebben, de ander wil dat juist niet. Misschien is het een goed idee om mijn voorstel in ieder geval één keertje te proberen."

Half op straat

Terrassen van de horeca in de Grotestraat staan nu nog zo dicht mogelijk tegen de gevels. "Dat kan anders", vindt Marianne, terwijl ze een tafeltje en stoel half op straat zet en plaats neemt. "Het is toch niet leuk als er dan auto's vlak langs rijden terwijl je een biertje drinkt."

Wiemerink denkt dat mensen toch weinig in beweging komen als het meer dan 25 graden is. "Dus om dan het hele centrum af te sluiten, nee. Dat is geen goed idee. Maar nogmaals, iets met de zondag doen lijkt me veel beter."