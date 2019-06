Grootste Pinksterviering van Nederland ook op TV Oost

The making of het drieluik (Foto: RTV Oost)

Zaterdag 8 en zondag 9 juni kun je bij TV Oost genieten van een unieke Pinksterviering, georganiseerd door zeven protestantse kerken uit heel Nederland, waaronder Overijssel. De viering is in de Broerekerk in Leeuwarden en staat in het teken van het verlangen elkaar te verstaan en te begrijpen. Onder anderen zanger Stef Bos en rapper Brainpower doen aan de dienst mee.

Ook de andere protestantse gemeenten hebben de afgelopen weken niet stil gezeten. Zo is er een bloemenmozaïek, zijn er kaarsen gemaakt en is er in Overijssel hard gewerkt aan een geschilderd drieluik over het Pinksterverhaal door een aantal Twentse Pinkstergemeenten.





Rapper Brainpower heeft samen met kerkleden uit de Veenkerk in Amersfoort een Pinkster-rap geschreven die ze in de viering uitvoeren. Stef Bos kreeg de opdracht om een moderne bewerking van het lied 'Geest van Hierboven' te maken. Hij zingt het lied tijdens de Pinksterviering samen met het Jongerenkoor Samen op Weg van de protestantse gemeente Houten.



Algemeen secretaris (scriba) van de Protestantse Kerk in Nederland René de Reuver gaat voor in deze bijzondere Pinksterviering. De muziek wordt verzorgd door Frank van Essen en zijn band. De ‘grootste Pinksterviering van Nederland’ is een initiatief van het KRO-NCRV-programma Met hart en ziel & de Protestantse Kerk in Nederland.



De Met Hart en Ziel Pinksterviering zie je bij TV Oost op zaterdag 8 juni om 22.00 uur. De uitzending wordt herhaald op zondag 9 juni om 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 en 22.00 uur. Meer info op www.rtvoost.nl