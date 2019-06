VV Staphorst en SC Feyenoord strijden live om promotie

Staphorst werd geen kampioen van de hoofdklasse B, maar kan zich via de nacompetitie alsnog plaatsen voor de 3e divisie. SC Feyenoord is de tegenstander in de halve finales. De eerste wedstrijd in Rotterdam werd door de Overijsselaars met 3-0 gewonnen, zaterdag is de return in Staphorst. Dat duel is die middag live te zien bij RTV Oost. Om 14.55 uur begint de uitzending op Facebook en TV Oost. Paul Schabbink is de commentator.