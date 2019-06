Lokale omroep 1Twente Enschede nog niet failliet

De lokale omroep 1Twente Enschede is nog minimaal een maand in de lucht. Eerder gaf de omroep aan dat, wanneer er voor 1 juni geen voldoende financiering zou zijn, de omroep failliet zou gaan.

Wat er na deze maand gaat gebeuren is volgens directeur Flip van Willigen nog ongewis. "Als er niets gebeurt dan houdt 1Twente Enschede op te bestaan." Door een extra opdracht van de gemeente heeft de omroep nog een maand de tijd om iets te bewerkstelligen.

Centraal

"Achter de schermen wordt er gewerkt aan een oplossing, maar we hebben geen enkele garantie. Op alle politieke niveau's zijn we bezig. Verder wil ik er niets over kwijt om het proces niet te verstoren", zegt Van Willigen.

De Enschedese omroep geldt als een paraplu-omroep voor omliggende gemeenten. Er worden verschillende activiteiten centraal in Enschede geregeld voor de omroepen in Hengelo, Almelo, Borne en Haaksbergen. "Bij een faillissement wordt dat allemaal teniet gedaan."

Voorbeeld streekomroep

1Twente Enschede is - als TV Enschede FM - in 2012 en 2011 uitgeroepen tot de Beste Lokale Omroep van Nederland. Dit jaar zijn ze weer één van de acht genomineerden voor de titel. De omroep is bekend als aanjager en pilotproject voor de te vormen streekomroepen. Die moeten de lokale journalistiek gaan versterken, zo is het idee.

Om aan alle criteria die in de mediawet genoemd worden te voldoen (het Lokaal Toereikend Media Aanbod), is het huidige budget dat de lokale omroepen individueel krijgen bij lange na niet genoeg. De Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO) denkt in de toekomst dertig miljoen euro extra nodig te hebben om een netwerk op te tuigen van tachtig volwaardige streekomroepen.

Bij een eventueel faillissement blijven de andere bij 1Twente aangesloten omroepen bestaan. Zij worden individueel gefinancierd en zijn bestuurlijk zelfstandig. Voor 1Twente betekent een faillissement dat ze opnieuw in sterk afgeslankte vorm moeten beginnen of dat een andere partij het lokale media-aanbod gaat verzorgen.