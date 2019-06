Talenten van de toekomst in actie op BSC Unisson Pinkstertoernooi in Boekelo

De talenten van de toekomst, (semi-)profvoetballers van 16 jaar oud uit Europa, komen aanstaand Pinksterweekend weer in actie tijdens de 26ste editie van het BSC Unisson toernooi in Boekelo. "Wederom een mooi deelnemersveld", vertelt aftredend toernooivoorzitter Edwin Duivelaar.

Met onder andere FC Twente, De Graafschap, Jablonec en Odense zijn er Europees bekende namen actief op het toernooi. "Het eerste elftal van Jablonec uit Tsjechië speelde in 2015 nog tegen Ajax voor de Europa League. Ook een onbekende naam voor velen, Zabkovia Zabki uit Polen, is in de Poolse competitie met het O16-team gewoon koploper."

Naast deze teams komen ook Randers Freja, Breidablik, Halmstads en natuurlijk BSC Unisson in Boekelo in actie. "Voor het eerst hebben we een IJslands team. We zijn erg nieuwsgierig hoe ze het gaan doen."

Huntelaar, El Ghazi & El Ahmadi

Verschillende profvoetballers speelden in de jeugd op het toernooi in Boekelo. "Anwar El Ghazi en Lerin Duarte met Sparta, Klaas Jan Huntelaar met De Graafschap en Ola en Collins John met FC Twente. Zij hebben hier allemaal gevoetbald in Boekelo."

"Al die voetballers waren destijds ondergebracht in gastgezinnen hier in de omgeving. Het is prachtig om te zien dat die jongens nu bij internationale topclubs spelen. Extra leuk voor de gastgezinnen van die tijd, zij hebben ze in huis gehad."

Ook Jetro Willems, Khalid Bouhlarouz, Demi de Zeeuw, Reza Ghoochannejad, Karim El Ahmadi en Wout Brama kwamen ooit in actie op het toernooi.

Bezoekje brengen?

Op 8, 9 en 10 juni wordt er gevoetbald op sportpark De Zweede, Boekelosestraat 275, in Boekelo.