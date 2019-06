FBK Games live bij Radio Oost

Goed nieuws voor de atletiekliefhebber in de regio. Naast Churandy Martina verschijnt dit jaar ook Dafne Schippers weer aan de start bij de FBK Games in Hengelo. Ze is op zondag 9 juni de belangrijkste deelneemster op de 100 meter. Radio Oost is er de hele dag bij.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter kijkt uit naar de FBK Games. Het is de plek waar ze voor het eerst in haar carrière onder de 11 seconden op de 100 meter liep. In 2015 zette ze Hengelo in vuur en vlam met een tijd van 10.94, nog altijd het baanrecord. Samen met de reeds eerder aangekondigde Churandy Martina is ze al jaren de crème de la crème van de Nederlandse topatletiek op sprintgebied.

Ellen van Langen blij

Ellen van Langen, verantwoordelijk voor het atletenveld bij de FBK Games, is vanzelfsprekend blij met de komst van Schippers en Martina: "Als organisatie willen we graag atletiek- én sportfans de kans bieden om absolute wereldsterren dicht bij huis aan te kunnen moedigen. En dan mogen Dafne en Churandy natuurlijk niet ontbreken op het enige internationale atletiekevenement dat ons land rijk is. We zijn blij dat ze er ook dit jaar weer bij zijn.” Luister zaterdagochtend om 09.00 uur naar een gesprek met Ellen van Langen in Groot Onderhoud bij Radio Oost.



Radio Oost doet zondag 9 juni vanaf 13.00 uur live verslag van de FBK Games in Hengelo. Sportverslaggevers Tijmen van Wissing en Daniel Godinho Veiga volgen de diverse disciplines.