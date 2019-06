Zoektocht opvolger John Stegeman GA Eagles: "Voeren nu gesprekken met kandidaten"

Nu de vulkanische woede-uitbarsting rondom het vertrek van John Stegeman ten einde is, speculeren ze zich rondom De Adelaarshorst suf over de nieuwe trainer bij Go Ahead Eagles. Wanneer komt er witte rook en bovenal wie wordt de nieuwe leider van het rood en geel?

De club uit Deventer, die een paar seconden was verwijderd van deelname aan de eredivisie, heeft inmiddels de gesprekken gestart met potentiële opvolgers voor Stegeman.



Gesprekken

"Nadat eerst een duidelijke profielschets is opgesteld, is inmiddels overgeschakeld naar een volgende fase. We voeren nu (oriënterende) gesprekken met kandidaten", laat Paul Bosvelt, technisch eindverantwoordelijk bij Go Ahead Eagles, desgevraagd weten.

De Gier, De Jong of Streppel?

Op namen gaat de club niet in. Ook Jean Paul de Jong, die in verschillende media wordt genoemd, hult zich in nevelen. "Ik ga er niets opzeggen", laat hij RTV Oost weten. Jack de Gier zegt in een reactie dat hij "niets heeft gehoord" van Go Ahead Eagles. Jurgen Streppel, de derde kandidaat die wordt gelinkt aan GA Eagles door andere media, heeft onderwijl De Graafschap in de wachtkamer gezet voor een mogelijk buitenlands avontuur. Dat is de strekking van het bericht van Omroep Gelderland.