Lector over onrust in Wesselerbrink: "Buurt is overvallen door plan RIBW"

Bij een informatiebijeenkomst liepen maandagavond de gemoederen hoog op. Een groep van zo'n honderdvijftig wijkbewoners weigerde zich in kleine groepjes te laten opsplitsen. Uiteindelijk kwam er voortijdig een einde aan de bijeenkomst.

Lector Jack de Swart begrijpt waarom de wijkbewoners zo fel reageren tegen de komst van de cliënten van RIBW GO. "Er is te weinig en te laat met de bewoners gecommuniceerd. Dit gebeurt vaker. Bijvoorbeeld bij de komst van asielzoekers of zwaar gehandicapte mensen in een buurt of wijk. Het legt direct een negatieve claim bij de wijk, maar die is onterecht."

De bewoners lieten maandagavond een natuurlijke reactie zien, zegt De Swart. "De bewoners vertrouwen het niet. Ze voelen zich machteloos. Dus wat doen ze? Ze grijpen het laatste beetje macht dat ze hebben. Het laatste kleine beetje invloed dat ze kunnen inzetten. Namelijk door niet naar binnen te gaan op de voorwaarden die RIBW en de gemeente Enschede stellen aan de avond."

De Swart zegt dat het gedrag van de wijkbewoners om verschillende reden is te verklaren. "De eerste reactie is natuurlijk 'not in my backyard'. Iedereen wil dat deze mensen een goede plek krijgen om te wonen, naar niet bij hen in de buurt."

Verder staat volgens de lector van Saxion het democratische gehalte van de beslissing ter discussie. "De overheid wil dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven, voor hun eigen omgeving, maar legt de wijkbewoners de komst van de patiënten op."

Wat ook meespeelt is de onbekendheid van de mensen die de RIBW wil plaatsen. De Swart: "De wijkbewoners weten niet wie het zijn. Het RIBW bedoelt het allemaal goed en oprecht, maar de wijkbewoners geloven het niet. Dat komt vooral omdat het proces niet goed is doorlopen. Dit heeft het vertrouwen in de gemeente en het RIBW geschaad."

Veertig bewoners met psychische problemen. Dat is heel wat. Jack de Swart

En dan is er volgens De Swart de schaalgrootte die er toe doet. "Ik begrijp dat er dertig tot veertig mensen met psychische problemen in de wijk komen wonen. Dat is heel wat."

RIBW-regiomanager Sander Meijer weigerde maandag de avond als mislukt te beschouwen. "We hebben veertig mensen wel uit kunnen leggen wie we zijn en wat we doen."

Dat het RIBW 'doof' lijkt te zijn voor de zorgen van de bewoners verklaart De Swart als volgt: "Zowel de gemeente als het RIBW vinden dat ze iets goed doen. Ze komen op voor de zwakkeren in de samenleving. Ze doen wat de overheid van ons allemaal vraagt. Namelijk dat we in staat zijn om mee kunnen doen in de samenleving. Om die reden lijken ze minder open te staan voor de kritiek van de mensen uit de wijk."

Hele kluif

Lector De Swart denkt dat Meijer er nog een hele kluif aan krijgt om de wijkbewoners op andere gedachten te kunnen brengen. "Dat gaat niet lukken met nog een informatiebijeenkomst, daar is meer voor nodig."

De Swart schetst twee mogelijke scenario's die nu gevolgd kunnen worden. "De gemeente drukt het plan gewoon door en laat de mensen met psychische problemen komen. Als dit gebeurt, dan gaat er heel veel tijd overheen voordat de buurt de bewoners zal accepteren."

Marcel Oosten in gesprek met Jack de Swart

Een ander denkbaar scenario is volgens De Swart dat de RIBW de plannen terug schroeft. "In dit geval moeten RIBW en gemeente met de bewoners in overleg. Samen moeten ze eruit komen. Nu is het te veel van bovenaf opgelegd. Dat kan hautain overkomen en voedt de achterdocht bij de mensen."

'Andere manier'

Welke oplossing er ook wordt gekozen, dat neemt niet weg dat de fout al aan het begin van het proces is gemaakt. Volgens lector De Swart staat de situatie in Enschede niet op zichzelf. "Organisaties en overheden moeten dit soort processen op een andere manier uitvoeren", zegt hij.

"Ieder mens heeft het recht om deel te nemen aan de samenleving. Of het nu gaat om mensen met een geestelijke, lichamelijke of psychische beperking. Ik denk dat als je het de mensen in de Wesselerbrink op de man af vraagt, dat ze er ook zo over denken."

Dinsdagavond wordt het onderwerp besproken in een ingelaste vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid.