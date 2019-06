Tweede Kamer wil hertelling stemmen Europese verkiezingen in Deventer

De Tweede Kamercommissie die over nieuwe Nederlandse leden van het Europees Parlement gaat, wil dat de stemmen die zijn uitgebracht in het stemlokaal bij Speeltuin De Driehoek in Deventer opnieuw worden geteld. Er zijn afwijkingen in de vaststelling van de uitslagen geconstateerd. Ook in twee stembureaus in Haarlem en Brielle moet opnieuw worden geteld.

Bij het stembureau in Deventer werden volgens het proces verbaal 710 stemmen uitgebracht. Maar er werden 725 stemmen geteld. In het proces-verbaal is ook opgemerkt dat er een verschil zit tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. In alle gevallen heeft het stembureau geen verklaring voor het verschil.

Geen invloed op uitslag

Het is voor het eerst dat de Tweede Kamer een verzoek tot een hertelling na een verkiezingsuitslag in stemming brengt. De hertelling heeft geen invloed op de verkiezingsuitslag. Toch wil de Kamercommissie dat de stemmen daar opnieuw geteld worden gezien het belang van verkiezingen en het vertrouwen van kiezers op een rechtmatig verloop en de juistheid van de uitslag.



De hertelling is vooral bedoeld om inzicht te geven in de werkwijze van stembureaus waardoor afwijkingen op kunnen treden en dit inzicht te gebruiken bij komende verkiezingen.

Rol Tweede Kamer

Na verkiezingen onderzoekt de commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven of de stemmingen regelmatig hebben plaatsgevonden en of er zich omstandigheden hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven om te twijfelen aan de juistheid van de door het Centraal Stembureau vastgestelde verkiezingsuitslag. Daartoe controleert de Tweede Kamer de processen-verbaal van alle circa tienduizend stembureaus.

De Kiesraad, het centraal stembureau, had de afwijkingen ook al geconstateerd, maar die mag daar niets aan doen. Dat komt omdat de omvang van de afwijkingen niet zo groot is dat er een kans is op afwijkingen op de zetelverdeling.

De Tweede Kamer besluit zo spoedig mogelijk of de hertelling bij de drie stembureaus in gang wordt zet. Dat gebeurt tijdens de stemmingen.