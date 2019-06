Drone als beveiliger op het industrieterrein, het kan maar mag niet

Drones als beveiliger op een industrieterrein of bedrijvenpark. Toekomstmuziek zou je denken? Niet in een experiment van Space53, beveiligingsbureau RJ Security en Saxion in Enschede. De drones reageren op een brandmelding, inbraakalarm of bijvoorbeeld een bewegingssensor. Technisch kan het, maar echt gebruikt worden zit er nog niet in..

Ard Heuten ziet het helemaal zitten: drones die automatisch reageren op sensoren die afgaan: "Bijvoorbeeld als ingebroken wordt, of er is brand. Als je bijvoorbeeld een alarmmelding vanaf de Marssteden hebt, dan ben je er met een auto in tien minuten. Een drone is er binnen enkele minuten."

Ideale oplossing?

Het inzetten van de drones scheelt dus tijd, is goedkoper, en lost het tekort aan beveiligers op: "We hebben echt in de hele branche moeite om goed personeel te vinden, dus daarom is het ook zeker een goede oplossing." Maar écht inzetten zit er nog niet in, ondanks de positieve resultaten van het experiment Uiver van Space53, Saxion, RJ Safety&Security en andere partners.

Dat komt door de wetgeving die het gebruik van zogenoemde 'automatische' drones nog niet toestaat. Uberhaupt zijn regels voor drones nog erg streng: "Je mag niet boven bepaalde gebieden vliegen, met unmanned drones. En dan is er nog het vraagstuk privacy, is dat belangrijker dan veiligheid?" Heuten denkt dat er uiteindelijk genoeg mensen zijn die een stukje privacy in willen leveren voor veiligheid.

Criminelen bijbenen

Het is vaker zo dat de overheid maar moeilijk kan bijbenen bij digitale nieuwe ontwikkelingen. Toch vindt Heuten dat het snel tijd is voor actie: "Criminelen ontwikkelen zichzelf ook, die weten beter waren te vinden, sneller weg te komen. Wij zullen meer preventief moeten zijn, wat mij betreft mag nieuwe wetgeving er zo snel mogelijk komen."