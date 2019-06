Kettingzaag regeert in Deventer; opruimen 70 gesneuvelde bomen duurt weken

Tijdens de heftige onweersbuien met windvlagen in de voorbije twee nachten zijn zeker 70 bomen in Deventer omgevallen. Ruim 100 andere bomen zijn zwaar beschadigd.

Met name de wijken Zandweerd en Borgele zijn volgens Bart Kroeze van het Deventer Groenbedrijf zwaar getroffen. Met behulp van onder meer hoogwerkers en kettingzagen worden de omgevallen bomen zo snel mogelijk in stukken gezaagd en verwijderd. Gevaarlijke loshangende takken in bomen worden op grote schaal afgezaagd.

Van Vlotenlaan

In de Deventer Johannes van Vlotenlaan wordt donderdagochtend hard gewerkt om de overvloed aan hout en groen ordentelijk weg te werken. Over een lengte van enkele honderden meters zijn hier flink wat bomen gesneuveld. "Het duurt echt een paar weken voordat we dit allemaal hebben opgeruimd", zegt Bart Kroeze over de situatie in de stad. "En daarna moeten we gaan kijken welke beschadigde bomen het niet gaan redden."

Kroeze en zijn werknemers hebben de handen vol aan de nasleep van de nachtelijke onweersfronten. "En dan te bedenken dat we nog niet eens klaar zijn met de afhandeling van de vorige storm, januari vorig jaar."

Monumentje

Deventenaar Henny de Haan kan er ondanks de ravage voor zijn deur aan de Van Vlotenlaan bij lachen. Verwijzend naar een omgevallen en afgezaagde boom, met de opvallende gelijkenis met een hondenbot of mannelijk geslachtsdeel: "Ik denk dat we daar maar een monumentje van moeten maken."