Motorcrosser Klaas Hofstede wil nog niet stoppen: "Het is een verslaving"

Er zullen maar weinig mensen in Staphorst die de naam Klaas Hofstede niet kennen. Hij rijdt al veertig jaar crosswedstrijden, heeft een eigen motorenzaak aan de rand van het dorp en daarnaast traint hij ook een aantal jongere coureurs. Maar stoppen blijkt een flinke opgave.

Klaas Hofstede (Foto: RTV Oost)

Vaarwel zeggen

"Ik heb wel het idee om de sport langzamerhand vaarwel te zeggen", vertelt hij. "En dan de wedstrijdjes in Staphorst wel mee te pakken maar de landelijke wedstrijden te laten schieten. Maar ja, dat zeg ik ook al vier of vijf jaar. En ik ben nog steeds niet gestopt."

Het heeft een verslavend tintje dus, die motorsport. "Het is die acceleratie. Als je er een beetje kundig in bent en je kan door de lucht zweven met zo'n motor, dan kom je als een veertje weer neer. Dat vind ik het allermooiste van de motorcross."

De crossmotor van Hofstede (Foto: RTV Oost)

125cc-klasse

Komend weekend begint het seizoen in Staphorst weer. Hofstede doet mee in de 125cc-klasse. De klasse waar hij ooit als coureur in begon. "Rond 1984 was de start van mijn carrière en die reed ik op een 125cc-motor. Sindsdien nooit meer serieuze wedstrijden er op gereden, tot nu."

Deze klasse kent geen leeftijdsgrens, dus voor Hofstede ideaal. De 'normale' variant van deze klas is voor coureurs tot en met 17 jaar. "Veel mensen dachten dat ik er veel te oud voor was, want je moet vrij dynamisch en beweeglijk rijden. Maar tot nu gaat het eigenlijk best goed. Ach, we zien wel."