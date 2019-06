Cursus theologische vorming dreigt na veertig jaar te stoppen

Iris Kraak uit Hengelo heeft de cursus van drie jaar vorige maand afgesloten. Ze kerkt bij de remonstranten en had behoefte aan verdieping. "In een preek hoor je natuurlijk ook veel maar het zijn allemaal stukjes. Nu vallen de stukjes op hun plek."

Kraak woonde enige tijd in Kampen. Daar had ze altijd het gevoel dat ze verkeerd geloofde. "In Kampen kun je nog beter niet geloven dan vrijzinnig", lacht ze. Nu beseft ze dat haar manier van geloven niet goed of fout is.

De cursus wordt tegenwoordig aangeboden in de Waterstaatskerk in Hengelo. Een van de docenten is Herman Koetsveld. Hij geeft dogmatiek. Kernvakken zijn Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook ‘praktisch-theologische’ vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. Ook lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie ontbreken niet.

Zondag 9 juni in Hoogtij