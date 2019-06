Sifan Hassan klaar voor de FBK Games: "Ik ben topfit, maar niet in topvorm"

Verder dan Diemen-Zuid kwam Hassan niet. De trein voor die van de topatlete had een aanrijding met een busje bij Naarden-Bussum, waardoor Hassan niet meer per trein op tijd in Hengelo kon komen. "Een auto was toch wel wat fijner geweest", aldus de Nederlandse atlete van Ethiopische afkomst.

FBK Games

Zondag moet Hassan gaan vlammen op de 5000 meter, waar ze een record wil halen. "Ik ben topfit, maar niet in topvorm. Maar de omstandigheden zijn goed, dus het is een reëel doel om een record te halen." Dat ze pas vandaag naar Nederland komt, is een bewuste keuze. Ze heeft afgelopen week nog hard getraind in Amerika, waar ze woont. Daar heeft ze een speciaal huis om op hoogte te trainen.

Toch is ze blij om weer in Nederland te zijn. "Het voelt als thuiskomen. Ondanks dat ik hier niet meer woon is het toch altijd fijn. Ik kijk daarom altijd erg uit naar de FBK Games."

Ook de Ramadan beviel Hassan niet slecht in aanloop naar het toernooi. "Natuurlijk heb ik soms wat minder kracht tijdens het trainen, maar je leert ook om geduldig te zijn. Het is mentaal goed om van te leren."

Muziek en publiek

Sinds vorig jaar maakt de organisatie gebruik van muziek tijdens de onderdelen, iets wat Hassan nog niet meegemaakt heeft omdat ze vorig jaar door een enkelblessure moest afzeggen. "Het lijkt mij fijn. Ook het publiek dat kijkt gaat meer lawaai maken, het is iets waar ik van geniet."

Toch valt haar nog wel iets op, qua publiek. "Dit is een groot toernooi, maar als je het vergelijkt met kleinere toernooien in Londen en bijvoorbeeld België is daar veel meer publiek. Mensen zijn in Nederland blijkbaar niet zo'n fan van atletiek."

Sifan Hassan komt aan in Nederland voor de FBK Games in Hengelo (Foto: FBK Games)