Door weer en wind: Ribs & Blues in Raalte is er klaar voor

Tot laat in de middag werd er gewerkt op het festivalterrein midden in Raalte. Maar het onstuimige weer heeft de opbouw nauwelijks vertraagd. Ribs & Blues is een beproefd recept, (blues)muziek, drank en een stevig stukje vlees. Toch is het volgens Jan Doppen elk jaar een uitdaging om bezoekers een boeiend programma te bieden.

"Dat is niet altijd even makkelijk. We hebben jaren ervaring en onze boekers weten waar ze de beste bandjes moeten halen. Niet voor niets zijn we in 2015, 2016 en in 2018 uitgeroepen tot het beste bluesfestival van Europa. Ook dit jaar willen we de titel in de wacht slepen."

Uitstekende programmering

Het geheim van Ribs & Blues is volgens Doppen het grote aantal vrijwilligers, het enorme draagvlak binnen de Raalter gemeenschap en de uitstekende programmering. Op zaterdag zijn Blackberry Smoke en My Baby de topacts, op zondag Laurence Jones en Dewolff en op maandag The Paladins en Vintage Trouble.

Nieuw dit jaar is de Delta Club. "Het is een soort nachtclub met danseressen, variété, theater en optredens in Moulin Rouge- en Las Vegas-stijl."

Duizenden kilo's vlees

Tijdens het festival worden duizenden kilo's eten en met name vlees verorberd, verkrijgbaar bij de vele drank- en eetkramen op het terrein. Jan Pijnappel van Maurits Vleesproducten is bezig met het aansluiten van de braadpannen en barbecues. "Soms staan we met zes zeven man tegelijk te bakken. In drie dagen tijd gaat er alleen bij ons al zo'n 1.500 kilo vlees door. Als het festival is afgelopen kan ik even geen sparerib meer zien."

Het muziekfestival Ribs & Blues trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en is dit jaar voor het eerst alle dagen gratis toegankelijk.