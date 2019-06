Speciaal horloge uit Haaksbergen voor slaapapneu succesvoller dan verwacht

De Twentse uitvinding om snel en eenvoudig uit te sluiten of een patiënt slaapapneu heeft, slaat boven verwachting aan. De tool, een speciaal horloge dat het zuurstofgehalte meet tijdens je slaap, blijkt zo nuttig dat het het afgelopen jaar al bij zo'n 1700 patiënten is gebruikt. Dat is het dubbele van het aantal dat vorig jaar werd verwacht.

Het herkennen van slaapapneu, het stokken van de adem tijdens de slaap, is lastig. Ondanks symptomen als vermoeidheid, concentratieproblemen en overgewicht blijft het lastig te bepalen of iemand last heeft van apneu.

Verdriedubbeling

Vorig jaar werd het horloge, officieel OSAsense genoemd en ontwikkeld in Haaksbergen, in gebruik genomen door zestig huisartsen. "Het horloge kan in één nacht uitsluiten dat je slaapapneu hebt. Of juist aangeven dat de kans groot is dat je het hebt", legde huisarts Kasper Veldhuis vorig jaar al uit.

Bijna een jaar later is het aantal huisartsen dat het horloge gebruikt, verdriedubbeld. 180 huisartsen maken nu gebruik van de tool. Gezamenlijk hebben de huisartsen 1.674 patiënten gescreend, terwijl werd verwacht dat er aan het einde van dit jaar pas zo'n achthonderd patiënten gescreend zouden zijn.

Intensief traject

Tot vorig jaar werden patiënten, bij een vermoeden van slaapapneu, meestal direct doorverwezen voor een uitgebreid slaaponderzoek in het ziekenhuis. Een traject dat grote impact kan hebben op de patiënt, omdat hij in een vreemd bed, verbonden aan allerlei sensoren, slaapt. Voor zo'n onderzoek staat een wachtlijst van weken tot maanden. Pas na enkele weken kan dan worden vastgesteld of iemand slaapapneu heeft.

Dat intensieve traject wordt in Twente nu alleen ingezet als door het horloge een vermoeden bestaat van slaapapneu. De diagnose wordt dan definitief vastgesteld door een medisch specialist in het ziekenhuis.

Doorverwijzing

De schatting was dat tachtig procent van de patiënten na gebruik van de tool naar het ziekenhuis zou door worden verwezen. Die uitkomst is lager dan verwacht: na een jaar is slechts 67 procent van de patiënten doorverwezen.

Naast het gemak voor de patiënt is dat ook kostenbesparend. Door het succes van het horloge in Twente wordt de tool nu ook in de regio Zwolle en Groningen ingezet.