Almelo licht alle zorgbureaus voor beschermd wonen door

De gemeente Almelo is bezig om alle zorgbureaus door te lichten die zich bezighouden met het zogenoemde beschermd wonen. Daarbij gaat het in totaal om 30 zorgbureaus, waarvan intussen de helft is doorgelicht. In één geval heeft de gemeente de subsidiekraan dichtgedraaid. Het onderzoek wordt in alle stilte uitgevoerd, maar wordt desgevraagd aan RTV Oost bevestigd door een woordvoerster van de gemeente Almelo.

Zorgbureaus - met name in de regio Twente - zijn de afgelopen tijd volop in het nieuws gekomen vanwege allerlei misstanden. Zo raakte het Almelose zorgbureau Victorie in opspraak nadat de directrice vermoedelijk meer dan een miljoen euro aan zorggeld in het casino heeft vergokt.



Persoonlijke problemen

Zorgbureaus houden zich bezig met allerlei vormen van zorgverlening, waaronder het zogeheten beschermd wonen. Bij deze vorm van dienstverlening wordt huisvesting geboden aan (jong-)volwassenen, die door onder meer psychiatrische stoornissen of verslavingen dusdanig in de problemen zijn geraakt dat ze niet meer zelfstandig kunnen wonen.

De gemeente Almelo is momenteel bezig al deze bureaus door te lichten. Omdat Almelo een zogenoemde centrumgemeente is, gaat het niet alleen om zorgbureaus in Almelo, maar ook de omliggende gemeenten.

Personeel gescreend

Een gemeentewoordvoerster meldt dat het gaat om in totaal 30 'beschermd woonaanbieders'. In het kader van het onderzoek wordt onder meer het personeel gescreend. Zo wordt gekeken of ze wel de juiste diploma's hebben en de verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG, de vroegere 'verklaring van goed gedrag').

Verder wordt de administratie onder de loep genomen en wordt nagegaan of de accommodaties wel voldoen aan hygiëne en de opgelegde veiligheidseisen, waaronder vluchtroutes.

"Bekeken wordt onder meer of de zorgmiddelen goed worden besteed en of de zorgbureaus hun verplichtingen nakomen", aldus de woordvoerster van de gemeente Almelo. Daartoe worden niet alleen met het personeel gesprekken gevoerd, maar ook met de cliënten.

'Casino-zorgbureau'

Ook het in opspraak geraakte 'casino-zorgbureau' Victorie houdt zich bezig met beschermd wonen. Daartoe heeft het nog steeds een inloophuis aan de Ootmarsumsestraat en heeft het cliënten ondergebracht op diverse adressen.

Volgens de woordvoerster was het onderzoek onder de 'beschermd woonaanbieders' al gaande op het moment dat de eerste berichten opdoken dat de directrice van Victorie veelvuldig in het casino was te vinden. De berichtgeving bij RTV Oost was voor de gemeente niettemin aanleiding om Victorie met voorrang door te lichten. Vervolgens bleek uit onderzoek door de sociale recherche dat er vermoedelijk meer dan een miljoen euro is vergokt.



Subsidie stopgezet

Vooralsnog is Victorie het enige zorgbureau in Almelo dat de toets der kritiek niet heeft weten te doorstaan. Almelo heeft daarop de subsidies stopgezet. Het Openbaar Ministerie beraadt zich nog op eventuele strafvervolging wegens zorgfraude.

Omdat Victorie ook andere subsidies ontvangt, houdt het zich nog altijd bezig met de opvang van probleemjongeren.

In alle stilte uitgevoerd

Het onderzoek onder de 'beschermd woonaanbieders' wordt in alle stilte uitgevoerd. "Maar dit zijn onderzoeken waar sowieso geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven", aldus de gemeentewoordvoerster. Volgens de zegsvrouw was er geen specifieke aanleiding om het onderzoek op te starten. "Het was puur preventief bedoeld."



Eigen toezichthouders

Volgens de zegsvrouw is het onderzoek in eerste instantie uitgevoerd door de sociale recherche. “Omdat we op dat moment nog geen eigen toezichthouders hadden die een dergelijk onderzoek kunnen verrichten. Intussen hebben we die toezichthouders wel en zij hebben het onderzoek van de sociale recherche overgenomen.”

Tot op heden is de helft van de zorgbureaus doorgelicht. Volgens de woordvoerster is nog onduidelijk hoe lang het onderzoek nog in beslag neemt. Na afloop ontvangen de zorgbureaus eventueel een verbeterplan met daarin aanbevelingen.