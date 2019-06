Gigantisch schilderij voor supporters FC Twente

Laurens ten Den: “Dat standbeeld werd gedoe. Wie moet het worden bijvoorbeeld. De supporter, die bestaat niet. Op een groot doek kun je alle soorten supporters van de club kwijt. We hebben de Enschedese kunstenaar Sonna Krom de opdracht gegeven. Als er iemand is die dit kan, is zij het. Dat heeft ze bewezen. Ze maakt schilderijen die leven, waar dynamiek en kracht in zit. Dat moeten we hebben!" Het doek komt in De Grolsch Veste te hangen op een nader te bepalen plek.



Rugnummer 12

Ondertussen zijn de cabaretiers druk bezig met de benefietavond, ‘De Super Standbeeld Show’ om het allemaal mogelijk te maken. Donderdag 13 juni is die show in het Wilmink-theater in Enschede. De show is bijna uitverkocht, er zijn nog een paar kaarten.

‘Het wordt een avond lachen met een hele rits artiesten uit het hele land,’ zegt Laurens ten Den. ‘We leggen de laatste hand aan het nummer ‘Rugnummer 12’, gezongen door de Enschedese volkszanger Gert Valk. Kippenvel al zeg ik het zelf.’

Sonna Krom: droomopdracht

Kunstenaar Sonna Krom is vereerd. ‘Het is een droomopdracht. Ik ben Enschedese en fan van FC Twente. De heroïek spat er vanaf en dat komt ook in het schilderij. Vallen en opstaan, doorgaan ondanks alles.’ Er zijn veel reacties gekomen op de oproep van Stokkum-Oost om fans aan te dragen die een plek op het doek verdienen. En daar zitten mooie verhalen bij.

Onvoorwaardelijke steun

Sonna Krom: ‘Een man die een vriend aandraagt. Die doodziek is, klap op klap krijgt, maar door vecht. Net zoals de club. En zo zijn er meer verhalen. Van supporters die vertellen hoe FC Twente onderdeel van hun leven is. Rood wordt natuurlijk de belangrijkste kleur in het schilderij. En verder moet je denken aan een soort schutters-stuk. Klassieke opzet met een modern onderwerp. Hoewel, dit soort heroïek is natuurlijk van alle tijden. Vallen en opstaan, verraad en trouw. Onvoorwaardelijke steun. Prachtig.’