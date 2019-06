Oranje met sterkst mogelijke ruiterteams naar Nations Cup bij CSI in Geesteren

De sterkste Nederlandse ruiters staan dit jaar aan het startveld van de 45ste editie van het CSI in Twente, waar dit jaar voor de derde keer in de historie wordt gestreden om de Nations Cup.

Bondscoaches Rob Ehrens (springen) en Alex van Silfhout (dressuur) stellen hun sterkste teams op en maken van de landenwedstrijden een belangrijke observatie richting de Europese Kampioenschappen in Rotterdam. "We gaan voor een topeditie van dit 45ste CSI Twente", vertelt concoursdirecteur Rob Maathuis enthousiast.



Derde keer

Na 1989 en 1994 is het de derde keer dat CSI Twente gastheer is van de Longines FEI Nations Cup™ springen en beleeft het een primeur bij de dressuur. Beide worden normaliter tijdens het CHIO Rotterdam verreden. "In 1989 was er ook een EK in Rotterdam en in 1994 was er in verband met de Wereldruiterspelen in Den Haag geen Landenwedstrijd in het Kralingse Bos. Nu het CHIO Rotterdam de Europese Kampioenschappen organiseert zijn wij wederom gastheer. Ik zie het als een mooi natuurlijk moment dat de Landenwedstrijd na 25 jaar terugkeert naar Twente, van oudsher toch een van de toonaangevende paardenregio’s die ons land rijk is", legt Rob Maathuis namens CSI Twente uit.

Een week

Het CSI Twente begint dit jaar op zondag 16 juni en vanaf donderdag 20 juni komen de combinaties op vijfsterren niveau in actie. De Longines Grand Prix of Twente rijden de topcombinaties op vrijdag. De Longines FEI Nations Cup™ voor de springruiters is zondagmiddag. De landenwedstrijd voor de dressuur wordt op zaterdag 22 en zondag 23 juni verreden.

Springen

"De FEI heeft uit de eerste Europese divisie vijf landen aangewezen voor ons concours. Nederland komt met onder anderen Harrie Smolders. Duitsland is aanwezig met wereldkampioene Simone Blum in het team. De Zweden nemen Europees kampioen en nummer twee van de wereld Peder Fredricson mee. Ook België rijdt voor de punten. Het won vorig jaar de finale in Barcelona en de ruiters staan hoog op de wereldranglijst", vervolgt Maathuis.

"Daarnaast is Spanje hier, gastheer van de finale in Barcelona. Ook Oostenrijk, dat vorig jaar naar de eerste divisie promoveerde, en Brazilië, in 2018 winnaar van onder andere de Nations Cup in La Baule, komen naar Geesteren. En Japan, dat getraind wordt door Wim Schröder uit Tubbergen, verschijnt aan start. Een leuke bijkomstigheid, aangezien dat land de Olympische Spelen van 2020 in Tokio organiseert."