Zestig zakken pistachenootjes verdwenen in wijde jas van 'pistachebende'

De bende bestaat uit twee mannen (42 en 36 jaar) en twee vrouwen (41 en 36 jaar), allemaal afkomstig uit Oost-Europa. Het OM beschuldigt de groep van mobiel banditisme. Dat is in georganiseerd verband door het land trekken om te stelen.

Twee mannen van 42 jaar en 36 jaar en een vrouw van 41 jaar moesten zich vandaag voor de rechtbank in Zwolle verantwoorden voor diefstallen in Deventer, Zwolle, Hoogeveen en Zevenaar, en een poging tot diefstal in Staphorst.

De diefstallen werden eind februari gepleegd. De buit bestond uit grote hoeveelheden pistachenoten en dure producten zoals koffie en vlees. Ook de 36-jarige vrouw zou hierbij betrokken zijn. Zij is op vrije voeten en kwam vandaag niet naar de rechtbank.

Zestig zakken nootjes in jas

De 42-jarige man is samen met de vrouwen op bewakingsbeelden van meerdere winkels te zien. Op bewakingsbeelden van een supermarkt is te zien dat één van de vrouwen bijna zestig zakken pistachenoten in een wijde jas laat verdwijnen. Ook is op beelden te zien hoe winkelkarren vol onbetaalde boodschappen via de toegangspoortjes naar buiten worden gereden.

Het onderzoek heeft volgens de officier van justitie uitgewezen dat de 36-jarige man de bestuurder was van de auto die bij de route langs de winkels werd gebruikt.

Verschillende eisen

Tegen de 42-jarige man en de twee vrouwen werd een gevangenisstraf van zes maanden geëist. Voor de 36-jarige man vindt de officier een gevangenisstraf van vier maanden genoeg.

De rechtbank in Zwolle doet over twee weken uitspraak.