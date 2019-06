Een bezoekje aan Zwolle wordt duurder: hier ga je meer voor betalen

Vanaf volgend jaar wordt een parkeerkaartje in Zwolle twintig cent per uur duurder. De toeristenbelasting wordt in fases verhoogd. Een overnachting in Zwolle is over drie jaar 2 euro per persoon duurder. Uiteindelijk moet dat voor de gemeente 4 ton aan extra inkomsten opleveren.

Precariobelasting

Door een toename van het aantal terrassen heeft de gemeente ook extra inkomsten uit de precariobelasting. Die belasting wordt geheven wanneer bedrijven gebruik maken van gemeentegrond. Het levert de gemeente een jaarlijks voordeel op van 50 duizend euro.

Begraven worden in Zwolle wordt ook duurder. Nu legt de gemeente nog geld toe op de begraafplaatsen in de stad. Vanaf volgend jaar wil de gemeente daarmee stoppen. Het levert een besparing op van 87 duizend euro per jaar. Hoe de gemeente de begraafplaatsen precies kostendekkend wil maken, wordt na de zomer bekendgemaakt.

De maatregelen zijn volgens wethouder Klaas Sloots van Zwolle nodig om te kunnen blijven investeren in de stad. Zwolle heeft de ambitie om door te groeien tot de vierde economische regio van Nederland. Om dat doel te bereiken moet de stad aantrekkelijker worden gemaakt voor startende ondernemers, hoger opgeleiden en jongeren. Ook wil de gemeente meer toeristen uit binnen- en buitenland naar de stad te halen.

De gemeente wil de binnenstad daarom verder opknappen. Het gaat vooral om het Broerenkwartier, het gebied bij de Luttekestraat, de kop Blijmarkt, de Papenstraat en de Papendwarsstraat. Ook wordt de verlichting in de binnenstad aangepakt. Voor de plannen is vijf miljoen euro beschikbaar.

Opvallend kunstwerk

Om de stad verder aantrekkelijker en bruisender te maken, wordt een ton extra per jaar uitgetrokken voor evenementen en geïnvesteerd in creatieve initiatieven. Ook moet er een nieuw opvallend kunstwerk komen in de stad.

Ook blijft de gemeente investeren in het stationsgebied. Er was al ruim 7 miljoen euro beschikbaar. Dat budget wordt nu met een half miljoen euro per jaar verhoogd.