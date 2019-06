Kippenvel bij hoofdagent in Zwolle na emotioneel bericht: "U bent een real-life superheld"

Kippenvel van trots en een brok in de keel. Dat kreeg Rob van den Berg, hoofdagent bij de politie in Zwolle, toen hij deze week een bijzonder whatsappberichtje ontving.

Het berichtje kreeg Van den Berg van een man die in januari 2018 op het punt stond zijn leven te beëindigen. Door middel van telefonisch contact en berichten via WhatsApp slaagde Van den Berg er destijds in om de man op andere gedachten te brengen.



Deze week, een kleine anderhalf jaar later, ontving Van den Berg ineens een bericht van de betreffende man. “Ik wou dood, graag zelfs”, schrijft de man. “Maar mede dankzij u (en natuurlijk de rest van uw assisterende collega’s), hebben de mensen waarvan ik hou mij niet hoeven te begraven.”



“Ik leef!”

“Inmiddels heb ik met de mensen die mij persoonlijk kennen, en die ik heb gekwetst met mijn actie, een zekere vorm van vrede, vertrouwen en blijheid weten te bewerkstelligen. Ik kan dan ook niet genoeg uiten hoe erg ik me schaam voor mijn eerdere egoïsme.”



De man laat weten dat sommige dagen voor hem nog steeds een strijd zijn, maar: “Ik leef! Ik heb weer lief, ik uit emoties, ik kus, ik dans, ik lach, ik huil, ik waardeer en ik vecht. Ik vecht voor vrienden, kennissen, familie en zelfs weer voor mezelf.”



De man sluit af met een prachtig compliment voor de hoofdagent: “U bent een real-life superheld, maar zonder het vage maskertje.”



“Hier doe je het allemaal voor”

Het was voor het eerst sinds de bewuste dag in januari 2018 dat Rob van den Berg iets hoorde van de man. “Toen ik het las kreeg ik kippenvel over mijn hele lichaam. Het raakte me echt wel even. In mijn twaalf jaar bij de politie is het de eerste keer dat ik zo’n bericht ontvang. Hier doe je het allemaal voor.”



De hoofdagent deelde het bericht op LinkedIn, waar het inmiddels meer meer dan een miljoen keer bekeken is. “Toen ik het bericht deelde op LinkedIn had ik niet verwacht dat het zoveel reacties zou opleveren. Inmiddels is het bijna een miljoen keer bekeken. En alleen maar positieve reacties.”



Ontmoeting

Het zou zomaar kunnen dat het bericht er toe leidt dat Van den Berg de man van wie hij het leven redde binnenkort eens opzoekt. “Normaal gesproken probeer ik werkgerelateerde zaken niet te persoonlijk te laten worden. Maar in dit geval maak ik daar misschien wel een uitzondering op.”



Van den Berg: “Natuurlijk heb ik me na die dag in 2018 wel eens afgevraagd hoe het met die man zou gaan. Na het bericht van deze week raak je toch benieuwd naar de persoon erachter. Ik ga hem laten weten dat zijn bericht zoveel reacties heeft opgeleverd en misschien gaan we mekaar dan eens ontmoeten.”